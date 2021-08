Ile Maurice: Squatteurs de Pointe-aux-Sable - Quatre familles attendent toujours un logement

Quinze mois après le début des expulsions des squatteurs des terres de l'État à Pointe-aux-Sables, il ne reste désormais plus que quatre familles à y vivre. Soutenues par la plateforme citoyenne «Drwa a enn lakaz», ces familles sont toujours en attente d'un toit...

Hier matin, deux fillettes nous accueillent au camp. Ces dernières, âgées de sept ans, ne sont pas allées à l'école, en raison du calendrier scolaire réaménagé après les confinements. En effet, depuis que la majorité des familles ont déménagé dans une nouvelle maison, ou chez un parent, le camp compte moins de cases et de tentes, et est moins étroit. Les petites ont alors fait de l'endroit leur 'aire de jeux'. Elles discutent et rigolent ensemble, et griffonnent avec un stylo sur une feuille de papier.

Delphine et Maya veillaient sur les enfants. La première nommée, jeune mère de 32 ans, est au chômage depuis six mois. «Auparavant, j'exerçais le métier de maçon. Mais après le confinement, on n'a plus fait appel à moi», explique-t-elle. Entre-temps, la mère de famille reçoit une pension, ainsi que des dons alimentaires venant de certains bons samaritains.

Il y a deux semaines, elle a contacté la National Housing Development Company (NHDC) afin de savoir où en sont les démarches pour sa demande d'un logement. «Je leur ai donné tous les documents relatifs aux démarches et ils m'ont dit qu'ils reviendraient vers moi. Mais depuis, je n'ai reçu aucune nouvelle.» En attendant, Delphine peine à motiver ses enfants pour qu'ils poursuivent leur scolarité. Son aîné, âgé de 12 ans, est actuellement en grade 6. «Il est découragé. À la maison, il n'arrive pas à faire ses devoirs après les heures de classe, vu que nous n'avons pas d'électricité.» Son fils et sa fille de sept ans sont suivis par un psychologue de leur établissement scolaire. L'hiver n'aide pas non plus la petite famille. «Mes enfants avaient reçu des vêtements chauds, mais ils ont grandi depuis», confie la mère. Son plus grand souhait, c'est d'arriver à trouver un logement décent pour élever ses enfants. «Dans quelques mois, nous fêterons le Nouvel An. Je n'ai pas envie, encore une fois, de passer la période des fêtes ici.»

Daril Begue, qui travaille dans le secteur électrique, vit seul dans sa case en tôle. «Ma sœur a pu obtenir une maison. Lorsque j'ai moi aussi entamé les démarches, ils m'ont demandé de m'installer chez ma sœur, ce que j'ai refusé», confie-t-elle. «Ma sœur est mariée et a des enfants. Je souhaite aussi avoir ma propre maison afin de vivre confortablement avec mes enfants.»

Maya, une grandmère de 53 ans, fait partie des quatre familles qui vivent toujours dans ce camp de squatteurs. «Ce que nous souhaitons, c'est obtenir un terrain pour que nous puissions construire une maison si les démarches auprès de la NHDC n'aboutissent pas», confie-t-elle. «Obeegadoo pas pe trouv bon pu donn nou ene lakaz», fustige-t-elle. Cette marchande ambulante voient ses démarches stagner. «Ils me demandent de leur fournir une preuve d'adresse. Mais je n'ai pas de maison», soupire-t-elle.

En attendant, les squatteurs cultivent des légumes comme le piment et la tomate sur un bout de terrain devant le camp. «Avek sa pom damour la monn resi kwi ene rougay dizef», confie Daril Begue. «Malheureusement, les forces de l'ordre viennent souvent nous voir et nous interdisent de planter. Zot dir nu ale, terin la pa pu nu, nu pa gagn drwa plante».

Un an après le décès du petit Matéo

Sa mère: «je pense toujours à lui»

Après avoir passé 90 jours sous une tente de fortune avec ses parents, Matéo, âgé de sept mois, est décédé le 21 août 2020. Un an plus tard, sa mère, Anaïs, pleure toujours sa disparition. «Je pense toujours à lui», confie-t-elle. La mère, qui vit désormais chez sa belle-mère, a eu une petite fille. «Samedi dernier, nous avons assisté à une messe en hommage à Matéo.» Les familles vivant toujours au camp de squatteurs ont également eu une pensée pour le petit disparu et ont organisé, avec l'aide de travailleurs sociaux, un feu de camp pour rendre hommage au petit Matéo. L'activiste Bruneau Laurette et le député de la circonscription, Fabrice David, étaient présents lors de l'événement.

Drwa a enn lakaz: «Ces familles doivent remettre tous les documents requis à la NHDC»

Les démarches pour obtenir un logement tardent et ces quatre familles commencent à perdre espoir. Interrogée à ce propos, la plateforme Drwa a enn lakaz, qui accompagne les familles sans logis, relate que ces quatre familles n'ont pas encore remis certains documents à la NHDC. «Leurs dossiers sont incomplets. Certains, par exemple, n'ont pas encore remis de fiche de paie, ou d'autres documents essentiels pour les démarches», nous explique-t-on. À noter que chaque cas est différent. Bien que certaines familles ne soient pas éligibles à l'obtention d'une maison, la NHDC considère tout de même leurs dossiers. «La NHDC et la plateforme communiquent régulièrement avec ces familles pour les informer de la marche à suivre», explique Drwa a enn lakaz. L'année dernière, une quarantaine de familles vivaient sur les terres l'État à Pointe-aux-Sables. Parmi elles, environ 35 étaient éligibles à un logement. Aujourd'hui, certains ont leur propre toit, d'autres sont allés vivre chez un membre de leur famille ou ont été relogés au Foyer Fiat à Petite-Rivière, les quatre familles vivant actuellement sur le camp des squatteurs n'ayant souhaité aménager leurs affaires au Foyer Fiat, précise Drwa a enn lakaz. À Riambel et cité Malherbes, entre autres, les démarches se poursuivent également pour certaines familles.