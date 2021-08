Cote d'Ivoire: 30 ans de mariage - Précieuses noces de perle d'Alassane et Dominique Ouattara !

" C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair" (Genèse 2:24). Cette parole des Saintes Écritures, Alassane Ouattara, alors jeune cadre (49 ans), et Dominique Claudine Nouvian l'ont profondément méditées. Lui était gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et président du Comité interministériel de Côte d'Ivoire. Et elle, chef d'entreprise.

Les deux amoureux ont décidé de se dire : oui, le 24 août 1991, à la mairie du 16ème arrondissement de Paris. Ce 24 août 2021 marque donc les 30 ans de l'union de ce couple, devenu, depuis 2011, le couple présidentiel ivoirien. Noces de perle donc pour Dominique et Alassane Ouattara. Perle, symbole de la préciosité. Un couple précieux qui a su résister aux aléas, particulièrement ceux de la vie politique.

