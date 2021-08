Egypte: Le nombre d'églises et de bâtiments ecclésiastiques "tolérés" par le gouvernement égyptien s'élève à 1958

Le Caire — Au tournant des mois de juillet et août 2021, le gouvernement égyptien a reconnu la pleine conformité de 76 autres églises et bâtiments appartenant à l'Église avec les dispositions régissant la construction des lieux de culte chrétiens et des bâtiments de service qui leur sont rattachés. Dans le détail, la déclaration de conformité concernait cette fois 27 lieux de culte chrétiens et 49 bâtiments qui leur sont rattachés. La nouvelle liste des Églises et des bâtiments ecclésiastiques "graciés" a été publiée au Journal officiel.

Le nouveau certificat de conformité concernait 27 églises et 49 bâtiments de service connexes, et a été approuvé par le Premier ministre Mostafa Madbouly, sur la base des vérifications effectuées par la commission gouvernementale créée ad hoc pour mettre en œuvre l'amnistie générale des lieux de culte chrétiens et des bâtiments connexes, qui avaient été construits au cours des dernières décennies sans les autorisations gouvernementales et administratives nécessaires. Le 25 juillet dernier, le comité en charge du projet a annoncé son verdict sur la conformité juridique des églises et bâtiments nouvellement condamnés.

La décision du Conseil des ministres de "légaliser" définitivement ces bâtiments est arrivée le 9 août. Cela porte à 1958 le nombre d'églises et de bâtiments de services auxiliaires qui ont été tolérés depuis le début du processus de "légalisation" des lieux de culte chrétiens construits dans le passé sans les autorisations requises. Le processus de vérification et de régularisation a commencé avec l'approbation de la nouvelle loi sur la construction et la gestion des lieux de culte, ratifiée par le Parlement égyptien le 30 août 2016. Depuis lors, la commission gouvernementale créée à cet effet s'est réunie 20 fois pour donner à chaque fois son approbation à la régularisation légale des églises et des bâtiments appartenant à l'Église, qui étaient jusqu'à présent considérés comme totalement ou partiellement non autorisés par la loi. La précédente "approbation" du comité gouvernemental pour la régularisation légale des églises, chapelles et propriétés ecclésiastiques date du 12 avril dernier et concernait 82 bâtiments, dont des lieux de culte et des bâtiments de service adjacents.

Les églises examinées par la commission gouvernementale compétente sont principalement celles construites avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la construction des lieux de culte chrétiens. Le Comité est chargé de vérifier si des milliers d'églises et de lieux de culte chrétiens, construits dans le passé sans les permis requis, répondent aux normes fixées par la nouvelle loi. Le contrôle aboutit généralement à la régularisation des lieux de culte.

Au cours des dernières décennies, de nombreuses églises et chapelles ont été construites spontanément dans toute l'Égypte, sans les autorisations nécessaires. Aujourd'hui encore, ces bâtiments, érigés par des communautés chrétiennes locales sans permis légal, continuent de temps à autre à servir de prétexte à des fauteurs de troubles pour attiser la violence sectaire.

La loi d'août 2016 sur les lieux de culte a représenté une avancée objective pour les communautés chrétiennes d'Égypte par rapport aux "10 règles" ajoutées à la législation ottomane en 1934 par le ministère de l'Intérieur, qui interdisaient notamment la construction de nouvelles églises près des écoles, des canaux, des bâtiments gouvernementaux, des chemins de fer et des zones résidentielles. Dans de nombreux cas, l'application stricte de ces règles a empêché la construction d'églises dans les villes et villages habités par des chrétiens, notamment dans les zones rurales de Haute-Égypte.