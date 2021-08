Sénégal: Mohamed Alga Ndiaye - "Je donnerai le maximum pour aider l'équipe"

Pour sa première participation à l'Afrobasket, le sénégalais Mohamed Alga Ndiaye semble très serein et compte sur l'expérience des cadres de la tanière pour s'imposer à Kigali.

La 30è édition de l'Afrobasket ouvre ses portes ce mardi 24 août 2021 à Kigali au Rwanda. Si certains joueurs sont des habitués de la compétition, d'autres sont à leurs premières participations.

C'est le cas de Mohamed Alga Ndiaye (22 ans) qui fera sa première apparition sous la tunique sénégalaise à la joute continentale. Rassuré par les séances de préparation effectuées, le joueur de Ryerston (Canada) reste confiant.

« Le moral est bon parce qu'on a un bon rythme depuis Dakar. On a eu 4 matches amicaux et l'entente est là », a déclaré Ndiaye dans les colonnes de wiwsport avant de continuer.

« C'est mon premier Afrobasket et on a des anciens comme Gorgui Sy Dieng, Youssou Ndoye et Maurice Ndour. Ils nous conseillent et on est derrière eux. Je compte m'imposer et c'est une équipe jeune. Beaucoup d'anciens ne sont pas revenus, mais on compte apporter notre fougue dans cette équipe », a -t-il ajouté.

Considérés comme l'un des favoris de la compétition, les Lions sont prêts à relever le défi.

« On a une bonne équipe de basket et c'est un honneur de faire partie de cette équipe. Je donnerai le maximum pour aider l'équipe. Il y a de la pression dans tout mais on va s'adapter et relever le défi », a confié Ndiaye.