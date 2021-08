Cote d'Ivoire: Actions de développement - Serey Doh instruit les Akan du Guémon sur les engagements de Ouattara

Ces forces vives ont exprimé leur gratitude au Chef de l'Etat pour ses réalisations dans cette circonscription.

Le domicile de Nanan Kouassi N'Guessan Jean était plein de monde, le dimanche 22 août. Chef des Baoulé de Duékoué, sa demeure a servi de cadre à la rencontre que le président du Conseil régional du Guémon, Dr Serey Doh Célestin, a eue avec cette communauté de la ville.

Le peuple Agni, vivant dans cette circonscription, était, également et fortement, représenté à cette réunion. Devant ces hommes et ces femmes venus massivement l'écouter, Dr Serey Doh Célestin, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports en charge des Affaires maritimes, a saisi l'occasion pour instruire ses interlocuteurs sur les engagements et les actions de développement mis en œuvre en Côte d'Ivoire, notamment dans la région du Guémon.

« Je suis venu vous informer que le Président Alassane Ouattara a un projet pour le rayonnement de notre région. Aidez-nous à préserver la cohésion sociale afin de mettre en œuvre ce projet. Le Président de la République a besoin de paix pour poursuivre son vaste programme de construction de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas aimer les fruits d'un arbre sans aimer l'arbre », a-t-il signifié.

Selon lui, le Chef de l'État, engagé à changer le visage du pays à travers des infrastructures de grandes envergures pour le bonheur de ses concitoyens, a mis sa confiance en lui pour réaliser cette volonté dans le Guémon. « Si vous aimez votre neveu que je suis, aimez alors le Président de la République Alassane Ouattara, qui a transformé notre pays et qui a fait de votre neveu un secrétaire d'État », a-t-il invité le monde présent à la cérémonie. ‍‍

Nanan Kouassi N'guessan Jean, dans son intervention, rassuré le secrétaire d'État de la parfaite entente entre les Akan et les frères et sœurs du Guémon. Il a indiqué qu'au regard des réalisations engagées dans cette circonscription, et surtout la nomination de leur neveu, ils ne peuvent que soutenir et exprimer leur gratitude au Président de la République Alassane Ouattara.‍‍

Mieux, à l'en croire, le Chef de l'État a apporté plus de développement dans leur région hôte, le Guémon, que ceux qui sont passés avant lui.

En foi de quoi, dira-t-il à Serey Doh, pour le rassurer : « Comptez sur nous. Nous avons fait notre choix avant cette rencontre. Nous ne connaissons que le Président Alassane Ouattara. Comptez sur nous pour toutes les prochaines échéances électorales. Le neveu joue un rôle très important en pays Akan. On ne refuse rien au neveu. Nous serons avec toi partout ».