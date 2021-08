Angola: Le Vice-président de la République est à Lusaka

Lusaka (De l'envoyé spécial) - Le Vice-président de la République, Bornito de Sousa, est à Lusaka, pour représenter le Chef de l'État angolais, João Lourenço, lors de la cérémonie d'investiture du Président élu de Zambie, Hakainde Hichilema.

À son arrivée, à l'aéroport international Keneth Kaunda, le Vice-président a reçu les salutations de bienvenue du secrétaire permanent du ministère zambien des Finances, Mukuli Chicuba, et des hauts responsables de la mission diplomatique angolaise.

La cérémonie d'investiture du nouveau Président de la Zambie a lieu mardi (24) au stade Heroes, à la périphérie de Lusaka, en présence de plusieurs personnalités de la société zambienne, des représentants de l'État et des gouvernements de plusieurs pays, ainsi que des organisations internationales.

Élu lors des présidentielles de ce mois-ci, Hakainde Hichilema, 59 ans, est un homme d'affaires et s'est présenté avec le soutien du Parti uni pour le développement national, qui a battu Edgar Lungu du Front patriotique sortant, qui a rapidement reconnu les résultats électoraux.

Le président élu, également connu sous le nom de « HH » ou « Bally », a obtenu un total de 2 801 757 voix, contre 1 814 201 par Edgar Lungu, dans un scrutin qui a enregistré une forte participation.

Après avoir confirmé les résultats des élections, le Président João Lourenço a adressé un message de félicitations à Hakainde Hichilema, exprimant sa conviction que l'Angola et la Zambie continueront d'œuvrer à l'intensification des actions de coopération dans l'intérêt mutuel.

Bonnes relations et préoccupations communes

La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Esmeralda Mendonça, a déclaré que les deux pays sont amis, qu'ils partagent une vaste frontière terrestre et certaines préoccupations et a rappelé que la Zambie était l'un de ceux qui ont aidé l'Angola dans sa lutte pour la libération nationale.

Après l'indépendance de l'Angola, le 11 novembre 1975, les deux pays ont établi des relations diplomatiques en mai 1976 et, en 1979, l'Accord général de coopération économique, scientifique et culturelle a été signé.

Esmeralda Mendonça a souligné qu'actuellement, la coopération entre les deux pays est bonne, tout en reconnaissant qu'il reste encore beaucoup à faire pour mettre en œuvre certains projets communs.

« La Zambie et l'Angola sont des États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et partagent de nombreuses actions, c'est sur la base de ces actions que nous devons travailler », a déclaré le secrétaire d'État, indiquant l'agriculture, l'énergie et l'eau, l'hôtellerie et le tourisme, l'environnement et la santé comme les secteurs de coopération.

La Zambie, pays enclavé, est bordée au nord par la République démocratique du Congo et la Tanzanie, à l'est par le Malawi, au sud par le Mozambique et à l'ouest par l'Angola.

La ville de Lusaka est de la Zambie et l'anglais la langue officielle. Ce pays est membre de l'ONU, de l'Union africaine (UA), de la SADC et du Commonwealth, avec une population estimée à 20 millions d'habitants.

L'économie de la Zambie dépend largement du cuivre. Elle est l'un des plus gros producteurs au monde, représentant 90 pour cent de ses exportations.