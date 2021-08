Zambie: Pourquoi Edgar Lungu et son parti ont perdu les élections de 2021

analyse

La victoire électorale de Hakainde Hichilema est la troisième fois qu'un leader de l'opposition renverse un président sortant en Zambie depuis 1991. La victoire lègue au nouveau président et à son parti, le Parti uni pour le développement national (UPND), l'immense tâche de restaurer l'état de droit, de réparer l'économie en difficulté et d'unir une nation divisée.

Hichilema a remporté le scrutin avec 59,38% des voix. Il a obtenu une avance d'un million de voix sur son plus proche rival et titulaire, Edgar Lungu du Front patriotique. Lungu a sondé 38,33% . L'élection était en fait un référendum sur Lungu et la conduite de son parti pendant son mandat de 2015 à 2021. Les Zambiens ont choisi de croire aux promesses de campagne de son adversaire. Hichilema a promis de faire croître l'économie pour soulager les souffrances des gens, rétablir l'état de droit, mettre fin à la corruption et que, contrairement à ses adversaires, il ne contestait pas pour obtenir un emploi.

CANDIDATURE CONTESTEE

La candidature de Lungu a été controversée et très contestée. Il a terminé le mandat inachevé de son prédécesseur, feu Michael Sata en 2016. Il a ensuite effectué un mandat complet de cinq ans après avoir battu Hichilema aux élections tenues la même année par une faible marge . En 2021, Lungu briguait un poste dans ce que certains prétendaient être en fait un troisième mandat. La Cour constitutionnelle a été saisie à trois reprises pour le déclarer inéligible. Le tribunal a statué en faveur de Lungu à toutes les occasions. Il a révélé qu'il n'avait servi qu'un an , pas un mandat présidentiel complet, entre 2015 et 2016 après la mort de Sata. Cela lui a permis de se présenter aux urnes en 2021. En fin de compte, c'est l'urne qui a mis fin à son mandat. L'arrogance de pouvoir affichée par le Front patriotique en défiant les préoccupations des citoyens du pays dans la manière dont il gérait les affaires de l'État a conduit les électeurs à exprimer leur mécontentement. Il y avait un certain nombre de raisons pour lesquelles l'électorat a décidé de soutenir son adversaire. Les Zambiens ont été contrariés par le déclin de la démocratie sous Lungu, comme en témoignent les intimidations, le harcèlement et les arrestations de membres de l' opposition et de critiques du gouvernement. Les violations des droits de l'homme étaient en augmentation. En décembre 2020, un procureur de la République et un partisan du Parti uni pour le développement national ont été abattus lorsque la police a tiré sur une foule qui s'était rassemblée près du siège de la police pour protester contre le harcèlement d'Hichilema. Le gouvernement Lungu a même tenté de modifier la constitution. Les experts ont déclaré que cela aurait pris le contrôle du parlement sur l'exécutif, créant une dictature constitutionnelle . Les niveaux de corruption ont également atteint des niveaux sans précédent. En 2018, le Financial Intelligence Center a fait état d'actes de corruption estimés à environ 284 millions de dollars . La même année, la Finlande, l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni ont suspendu une aide d'environ 34 millions de dollars parce qu'ils étaient préoccupés par la corruption et la mauvaise gestion financière. En 2019, le rapport sur les tendances en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme du Centre de renseignement financier de Zambie a révélé que des agents publics avaient influencé l'attribution de contrats. La corruption liée aux marchés publics était l'un des principaux contributeurs aux produits du crime.

PRIORITES MAL PLACEES

Les Zambiens se sont rendus aux urnes en 2021 au milieu d'une deuxième crise de la dette créée sous le gouvernement Lungu. Le coût de la vie avait également grimpé en flèche, le taux d'inflation annuel étant le plus élevé depuis environ deux décennies. Lungu a construit sa campagne sur l' infrastructure physique mise en place par son gouvernement et a renforcé le contrôle du gouvernement sur les mines de la Zambie. Il a promis de déployer plus d'infrastructures s'il était réélu. Mais pour beaucoup en Zambie, les conditions économiques étaient difficiles. L'économie s'est détériorée et beaucoup sont restés sans emploi et mécontents sous sa surveillance. Les jeunes chômeurs et les ménages luttant pour répondre à leurs besoins de base face à l'escalade des prix des produits de base ont blâmé le gouvernement pour la détérioration des conditions. Certains analystes ont attribué les difficultés économiques de la Zambie à une accumulation indisciplinée de dettes pour financer les projets dont Lungu se vantait. La combinaison d'une dette publique élevée et d'une économie faible signifiait que la Zambie ne pouvait pas assurer le service de ses dettes. Le gouvernement de Lungu a eu des retombées sur les marchés financiers internationaux après avoir fait défaut de rembourser sa dette en 2020 . Le Fonds monétaire international (FMI) avait refusé de renflouer la Zambie en 2016 en raison des inquiétudes suscitées par l'engagement du gouvernement envers les réformes économiques. Le FMI a repris les pourparlers avec la Zambie pour réformer l'économie en février 2021, mais un accord était peu probable avant les élections.

ECHEC DE LA STRATEGIE DE REELECTION

Lors des élections précédentes, le Front patriotique a utilisé les infrastructures et l'atout du tribalisme pour battre Hichilema. Mais, cela a échoué en 2021. Alors qu'Hichilema a maintenu sa popularité dans son bastion traditionnel dans la région du sud-ouest de la Zambie, il a également fait irruption dans le bastion de Lungu dans le nord-est et a obtenu un soutien sans précédent. Son message de campagne pour mettre fin à la corruption, restaurer l'état de droit et l'économie a trouvé un écho auprès de la majorité des électeurs à travers la Zambie. Son choix de vice-président et de colistier dans Mutale Nalumango l'a également aidé à percer dans la circonscription principale de Lungu. L'éducateur et ancien vice-président du Syndicat des enseignants des écoles secondaires de Zambie a été député du Mouvement pour la démocratie multipartite à Kaputa dans le nord de la Zambie de 2001 à 2011. La percée d'Hichilema dans la circonscription principale de Lungu a vu Lungu crier au scandale que les élections de 2021 n'étaient pas libres et équitables.

RESTAURER UN PAYS FRACTURE

Hichilema a du pain sur la planche. Il doit se faire aimer de tout le pays et prouver qu'il est un leader national. Cela lui permettra de laver son nom des accusations selon lesquelles il est un tribaliste . Il est également confronté à la tâche ardue de défaire la culture de violence et d'extorsion dans l'arène politique par les « cadres » du parti - des hommes au chômage qui extorquent de l'argent, assurent la sécurité informelle des élites du parti et perturbent les événements de l'opposition. Hichilema devra apprivoiser ses propres cadres de parti et rétablir la raison grâce à une application impartiale de la loi pour remettre la Zambie sur la voie de la consolidation démocratique. La tâche qui fera ou défaire le leadership d'Hichilema, cependant, est de réparer l'économie. Il en a beaucoup parlé depuis qu'il est entré sur la scène politique, affirmant qu'il était le mieux placé pour régler les problèmes économiques de la Zambie. Les partisans potentiels de l'économie zambienne, tels que le FMI, exigent l' austérité pour restaurer sa fortune économique et la mettre sur la voie de la reprise. Hichilema devra équilibrer l'austérité et les attentes élevées des nombreux jeunes chômeurs et personnes en difficulté qui ont voté pour lui.

