Sénégal: Covid-19 / Bilan du lundi 23 aout 2021 - 9 décès, 50 cas graves, 88 nouvelles contaminations

Ce lundi 2 3 août, 88 nouvelles infections au coronavirus ont été recensées en 24 heures sur 2377 tests effectués, selon les chiffres du ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Le taux de positivité s'établit à 3,70%.

Au total, ce sont 72015 personnes qui ont contracté la maladie depuis le début de l'épidémie. Parmi elles, 57889 sont considérées comme étant rétablies du virus. 9 personnes ont succombé au Covid-19 dans les hôpitaux avant-hier, dimanche, portant le bilan total de cette épidémie au Sénégal à 1680 décès.

Selon le communiqué, 50 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 495 patients sont déclarés guéris. 12445 malades restent sous traitement. Les nouveaux cas de Covid-19 sont constitués de 11 cas contact et de 77 cas issus de la transmission communautaire avec 48 enregistrés dans la région de Dakar dont 39 pour le département de Dakar, 2 pour Pikine, 3 pour Rufisque, 3 pour Keur Massar et 1 pour le département de Guédiawaye. Les 29 autres cas issus de la transmission communautaire sont répartis comme suit: 5 à Saint-Louis et Touba, 4 à Thiadiaye, 3 à Kaffrine, Kaolack et Thiès, 2 à Mbour, 1 à Diourbel, Kolda, Louga et Ziguinchor.

Le ministère de la Santé et de l'Action rapporte que le dimanche 22 août 2021, 2033 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1143491.