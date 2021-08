Sénégal: Bambey /Célébration de la journée dédiée à la femme - 15 moulins à mil et 2 millions remis aux femmes de Thiakhar

Le maire de la commune de Thiakhar, Dr Mathioro Fall, a procédé hier, lundi 23 août 2021, à l'occasion de la journée dédiée à la femme à la remise de 15 moulins à mil aux différents groupements des femmes mais aussi un chèque de 2 millions 200 000 frs à la fédération des femmes de sa commune.

Cela s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux femmes de la commune de Thiakhar. Un programme d'appui réparti dans 5 volets dont la dotation en matériels d'allégement des femmes et d'une remise d'un financement. Dr Mathioro Fall, le maire de la commune de Thiakkhar explique : « le premier volet de ce programme d'appui aux femmes est de les organiser et de les former.

C'est qui explique la création de la fédération des femmes de Thuiakhar grâce à l'appui de Badara Badiane, le chef du service départemental de développement communautaire de Bambey. Nous avons financé aujourd'hui les femmes pour un montant de 2 millions 200 000 frs. Ceci entre dans le cadre de l'autofinancement.

Par ailleurs, nous avons doté les femmes de 15 moulins à mil dans le cadre du volet allègement des travaux des femmes. Ce programme d'appui des femmes de Thiakhar rentre dans le cadre du Plan Sénégal émergent ».

Le Maire de la commune a exhorté les femmes à plus d'efficacité, à plus de dynamisme pour que cette politique soit vulgarisée et cette fédération soit étendue à l'ensemble des villages de la commune. «Aujourd'hui, elles ont pu regrouper 44 villages avec un potentiel de 2500 femmes. Ce n'est pas négligeable et à partir d'aujourd'hui, elles continueront à sensibiliser leurs pairs pour les faire adhérer dans la fédération. Et cela ne fera que bénéfique pour la commune et les femmes pourront développer le potentiel économique qu'elles ont pour un Thiakhar émergent », a poursuivi le maire. Avant d'indiquer que c'est sur budget de la commune que ces fonds ont pu être mobilisés pour équiper les femmes.

Par ailleurs, le maire de la commune a tenu à annoncer le démarrage des travaux de bitumage de la route Keur Dame-Thiakhar qui s'inscrit dans le cadre du programme de désenclavement du Sénégal et des nouvelles communes initiées par le chef de l'Etat Macky Sall.

A noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence des différents partenaires de la commune de Thiakhar, comme Recodef et Paneja.