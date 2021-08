Congo-Brazzaville: Eliminatoires Coupe du monde Qatar 2022 - Vingt-six Diables rouges convoqués

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football a dévoilé la liste des vingt-six joueurs retenus pour les matches du 2 et 7 septembre, respectivement contre la Namibie et le Sénégal, comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022

Paul Put va livrer son tout premier match officiel sur le banc des Diables rouges, le 2 septembre, à Johannesburg, en Afrique du Sud, contre la Namibie, avant de recevoir les Lions de la Teranga, le 7 septembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat à Brazzaville. Pour sa toute première liste, le sélectionneur a gardé le même équilibre que lors de son premier stage avec le onze national à Antalya, en Turquie, en y ajoutant quelques joueurs qui n'y étaient pas pour combler quelques absences.

On note le retour de Merveil Ndockyt, éloigné des terrains à cause d'une blessure. Paul Put peut aussi compter sur les services de Dylan Saint Louis qui avait manqué le stage de Turquie « pour prendre un peu de repos après une longue et fructueuse saison avec Troyes », a-t-on appris, mais aussi de Poaty Morgan, lequel pourrait honorer sa première sélection.

Les débuts de Beni Makouana à Montpelier ont poussé le sélectionneur à le rappeler en compagnie de Vladis Emerson Illoy, buteur lors du match Congo- Ghana 1-5 à Kintélé, au cours de la dernière campagne des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018. Le stage des Diables rouges A', du 9 au 15 août, a confirmé Hardy Binguila comme étant le seul joueur de champ évoluant au pays à figurer parmi les vingt-six. Les autres ont été classés dans la liste réserve.

Les vingt-six Diables rouges convoqués

Gardiens : Christoffer Mafoumbi ( FC Mosta/Malte), Prince Héritier Koubassanath (KF Trepka/ Kosovo), Pavhel Ndzila (Etoile du Congo).

Défenseurs : Raddy Ovouka (Hearts of Oak/ Ghana), Bradley Mazikou (Cska Sofia/ Bulgarie), Poaty Morgan (Seraing/ Belgique), Emmerson Illoy Ayet ( SKA Khabarovsk/ Russie), Baron Kibamba (Seville/Espagne), Ravy Tsouka (Helsingborgs IF/Suède), Nolan Mbemba (Le Havre/France), Christopher Missilou (Newport county/Angleterre).

Milieux de terrain : Antoine Makoumbou (Maribor/ Slovenie), Gaius Makouta (Boavista/ Portugal), Hardy Binguila (Diables noirs/ Congo), Merveil Ndockyt ( Osijek/ Croatie), Scott Bitsindou ( Lierse/ Belgique), Yann Mabela (Luxembourg/Luxembourg), Mick Harvy Ossété ( Najran SC/ Arabie Saoudite).

Attaquants : Mavis Tchibota ( Ludogorets/ Bulgarie), Dylan Saint Louis (Hatayspor/ Turquie), Prestige Mboungou ( Abha/ Arabie Saoudite), Dylan Bahamboula ( Oldham Athletic/ Angleterre), Silvere Ganvoula (Bochum/Allemagne), Prince Ibarra (Bengaluru/ Inde), Guy Mbenza (Antwerp/ Belgique), Beni Makouana (Montpelier/ France).

Liste des réserves :Julfin Ondongo (Etoile du Congo), Prince Mouandza Mapata (As Otoho), Francis Nzaba (Diables noirs), Lorry Nkolo (Diables noirs), Dorcas Akanapio (Diables noirs), Durel Avounou (Le Mans/France).