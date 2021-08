Congo-Kinshasa: Promotion des exportations des produits congolais/Kinshasa - Jean-Lucien Bussa lance le séminaire de mise à niveau des agents et cadres de l'ANAPEX

Les agents et cadres de l'Agence Nationale de Promotion des Exportations, en sigle ANAPEX, sont depuis le lundi 23 août 2021, dans un séminaire de mise à niveau au Musée National de la RDC, situé dans la commune de Lingwala. Ces assises vont se clôturer ce mercredi 25 août et elles sont organisées par le Ministre du Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa Tongba. "Promotion des exportations des produits congolais", telle est la thématique centrale dudit séminaire.

Après avoir donné le go, le Ministre du commerce extérieur a, par cette occasion, rappelé aux agents et cadres de cette agence la nouvelle trajectoire qu'il a donnée à son ministère, à savoir la réduction des importations superflues, la mise en place d'une politique d'import-substitution afin d'élargir l'offre des produits exportables. En effet, malgré ses 80 millions d'hectares des terres arables, la RDC dépense annuellement 1,5 milliard USD dans les importations des produits alimentaires. Aussi, la structure des échanges extérieurs du pays est marquée par les importations des produits manufacturés estimés à plus ou moins 70%, des produits vivriers de grande consommation à plus ou moins 25% contre les exportations de 96% des produits primaires (minerais et hydrocarbures) et 4% des produits agricoles.

«En vue de changer des paradigmes, vous avez sûrement noté, depuis un temps que le ministère du Commerce Extérieur, sous mon leadership, s'est inscrit dans la trajectoire de réduire les importations superflues mettant en place une politique d'import-substitution afin de soutenir les secteurs stratégiques à l'exportation», a fait savoir Jean-Lucien Bussa avant de confirmer que l'Anapex est ainsi ce précieux outil dont s'est doté le gouvernement pour mettre en œuvre des stratégies d'exportation à même de booster l'économie congolaise et d'assurer la diversification de ses exportations.

Pour Jean-Lucien Bussa, il était impérieux d'organiser ce séminaire avant la mise en service des agents et cadres de l'Agence Nationale de Promotion des Exportations afin de les doter des armures adéquates pour matérialiser le programme du gouvernement dans ce secteur de l'économie extérieur et ce, sous la conduite du Conseil d'administration et de la Direction Générale.

Toujours dans son intervention, le numéro 1 du commerce extérieur du gouvernement Sama Lukonde a fait savoir aux participants que les missions qui les attendent répondent à des enjeux multiples pour le pays. Il en a profité pour les appeler à l'accomplissement consciencieux et sans failles desdites missions, dès à présent, pour permettre à la République de tirer partie de différents marchés extérieurs, entre autres, à travers la mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf), la réintégration à I'AGOA ainsi que la participation aux marchés chinois et européen.

«Ayez nettement à l'esprit que la dynamique gouvernementale étant de développer un environnement économique renforçant les connexions aux circuits commerciaux régionaux et internationaux, objectif ultime de la politique commerciale de la République demeure celle de faire du commerce un instrument de lutte contre la pauvreté notamment, à travers des stratégies idoines d'exportation et la diversification des exportations», a-t-il dit pour chuter.

Il revient de souligner que lors de cette première journée, plusieurs intervenants avaient pris part à ce séminaire, entre autres, le Ministre de l'Agriculture, Désiré M'zinga Birihanze ; le Ministre des Transports, Cherubin Okende, et le Directeur Générale de l'ANAPEX, Mike Tambwe Lubamba.