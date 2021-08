Congo-Kinshasa: Qui ?

Relatif et interrogatif, qui est un pronom. Dans sa première définition, il exprime la relativité, l'approximation voire l'imprécision. Dans la seconde, il marque l'interrogation, la question posée.

Ainsi, la question "qui organise les élections en République Démocratique du Congo ?" mérite de passer au crible. D'autant plus que certains politiques, parce qu'ils ont appris à barbouiller les pages précieuses de tabloïds paraissant à Kinshasa, pensent influencer, dans un sens comme dans l'autre, l'opinion publique par des analyses ethno-tribales sur la désignation du successeur de Corneille Nangaa. Ils prennent, quasi-ouvertement, position pour un candidat. Catholiques et Protestants sont criblés de tous les péchés d'Israël.

Implicitement, ces pseudos analystes savent pertinemment bien que depuis 2006, les élections ont été organisées par procuration. Officiellement, c'est la CENI, à travers l'Abbé Malumalu, Ngoy Mulunda et Corneille Nangaa, qui avaient la commande des opérations. Pourtant, en réalité, c'est le pouvoir en place, tapis dans l'ombre, qui dicte tout. Les pourfendeurs des catholiques et protestants reconnaissent que les présidents de la CEI et de CENI, tous sans exception, ont organisé des élections chaotiques en RDC. Et pourtant, Malumalu I a été coaché par des experts de la communauté internationale.

Il faut être honnête intellectuellement. L'Abbé Malumalu, paix à son âme, a été un grand intello. Il est devenu, dans un laps de temps, expert en matières électorales. Sans revenir sur le cas Ngoy Mulunda, jugé d'impulsif par ses pourfendeurs, Corneille Nangaa a contourné la problématique du bulletin de vote le plus géant du monde par une machine à voter qui s'est révélée pratique. Mais, quand est-ce que l'organisation des élections est devenue chaotique ? C'est lors de la publication des résultats.

C'est là qu'on a parlé de députés nommés ; c'est lorsque des députés provinciaux ont reçu des faramineuses sommes d'argent pour faire passer les gouverneurs, les sénateurs, les présidents des assemblées provinciales, pour ne citer que ceux-là. La Justice pas en reste. Les Cours d'Appels, la Cour Constitutionnel sont pour beaucoup dans le chaos organisationnel des élections en RDC. Qu'on se le dise. Aucune confession religieuse n'a été associée, de près ou de loin, à la publication des résultats frauduleux ou encore marchandés devant les instances judiciaires. C'est là la source du chaos, de la contestation qui a fait couler le sang des congolais.

Un peu de respect pour les catholiques qui ont été de tous les fronts pour l'avènement de la démocratie. Alors que les politiques étaient essoufflés face au régime précédent, les catholiques ont mené le combat jusqu'à la fameuse alternance tant chantée par tous. Sans être partial, ce sont des faits vérifiables, parce que relevant de l'histoire récente du pays, on n'a pas vu les six (6) confessions dans la défense de la démocratie. Au contraire, ils critiquaient l'église catholique qui paralysait toutes les activités dominicales.

L'Abbé Donatien N'shole en a eu pour son compte. Qu'ont-ils gagné, les catholiques, si ce n'est la mort de Thérèse Kampangala, Rossy Mukendi et autres martyrs. Qu'ont-ils gagné, matériellement ou financièrement ? Nous parlons de Malula, Etshou, Monsengwo et que gagnera Ambongo ? Le problème du Congo, c'est le politicien congolais, avare, qui ne pense qu'à lui. Alors que nous sommes en 2021, le politicien congolais veut se rassurer d'ores et déjà à travers une CENI inféodée.