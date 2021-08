Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Naomie Zunga annonce la création de la "Fondation Laurent Batumona"

La visite de prise de contact de Naomie Zunga aux veuves et orphelins du quartier Golf Maïsha, dans la province du Haut-Katanga, le week-end dernier, a été une occasion précieuse pour annoncer la création de la "Fondation Laurent Batumona". Cette fondation se distingue par les initiatives les plus innovantes au service de la société congolaise. L'objectif de ladite fondation en gestation, c'est pour poursuivre l'action et la vision de Laurent Batumona et continuer l'élan d'engagement ainsi créé. La construction d'un marché sera la première action qui permettra aux veuves de se lancer aux activités commerciales dans un cadre formel et moderne.

"C'est ce que nous voulons faire à travers cette Fondation. Montrer qu'il y a de l'espoir, de la volonté, de l'engagement. C'est ce progrès que l'Honorable Laurent Batumona veut poursuivre", a expliqué Mme Naomie Zunga aux orphelins et veuves du Quartier Golf Maïsha.

Avec sa perspective sociale, l'avenir de la "Fondation Laurent Batumona" est sur toutes les lèvres de la population katangaise. Naomie Zunga préfère inscrire la "Fondation Laurent Batumona" simplement au service de toutes les initiatives qui permettront de changer la situation sociale de la population nécessiteuse en RDC. Une fondation qui mobiliserait les moyens financiers publics et privés, qui permettraient que l'Etat puisse trouver sa place et qu'il y ait des partenaires privés. "Nous devons nous unir tous pour que cette fondation soit la fondation au service de tous», a-t-elle souligné.

Pour susciter cet élan autour de la Fondation Laurent Batumona dans les jours à venir, Naomie Zunga entend s'appuyer sur le sens de l'engagement des Congolais : «Dans une société, il y a toujours une bataille qui s'engage, entre la peur et l'espoir, entre le renoncement et l'engagement, entre l'abandon et la volonté», a déclaré Mme Naomie.

Naomie Zunga projette la construction d'un marché

A ce jour, cet orphelinat que la Coordinatrice a visité compte 650 enfants, filles et garçons. Les veuves enregistrées sont plus ou moins de 600. Après un entretien approfondi avec ces orphelins, madame Naomie Zunga a appelé ces enfants à fonder l'espoir en leur avenir, à persévérer dans les études, à cultiver le savoir vivre ensemble, la solidarité dans la communion et la vie de prière. Touchée dans son âme de mère, elle avait levé l'option de soutenir la population du Golf Maïsha avec la construction d'un marché Don de la "Fondation Laurent Batumona". Car, les veuves n'ont pas un endroit où elles peuvent se débrouiller dans le commerce ; elles vendent à même le sol leur marchandise.

La Pros.