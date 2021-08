Congo-Kinshasa: Linafoot - JSK - Rangers au podium pour le tout premier match de la saison

Le championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), édition 2021-2022, démarre, le samedi 4 septembre prochain, avec un seul match à l'affiche : JSK - Rangers, au terrain du centre Patients Kurara Mpova dans la commune de N'Sele, à Kinshasa. Un championnat exceptionnel qui connaîtra, pour la première fois, la participation de 20 clubs qui vont s'affronter en aller et retour, chacun dans son fief. Il a fallu attendre donc la 27ème édition pour que le championnat congolais atteigne ce même niveau de 20 clubs en élite comme un peu partout dans le monde, en Europe surtout.

Dans les 20 clubs, il y a 16 qui ont joué la dernière édition. Les trois derniers classés qui, en principe, devaient être relégués en Ligue II, ont bénéficié de cette innovation pour rester dans la Ligue I. Il n'y a pas eu donc des relégués cette année. Ils ont été plutôt rejoints par les quatre autres qui viennent de la Ligue II. Il s'agit de : FC Etoile du Kivu de Bukavu (zone Est), US Panda B52 de Likasi (zone centre-sud), AC Kuya Sport de Kinshasa (zone ouest) et US Tshikunku de Kananga (zone centre-sud).

Ainsi, dans l'ensemble de 20 clubs, c'est le Grand Katanga qui dame les pions aux autres provinces avec un total de 8 clubs notamment : le TP Mazembe, le FC Saint Eloi Lupopo, le FC Lubumbashi Sport, la JS Groupe Bazano, le CS Don Bosco, l'AS Simba, le FC Blessing de Kolwezi ainsi que l'US Panda de Likasi.

La Ville de Kinshasa vient en deuxième lieu avec 7 clubs. Il s'agit de l'AS V.Club, le DC MotemaPembe, le FC Renaissance du Congo, l'AC Rangers, la Jeunesse Sportive de Kinshasa (JSK), Racing Club de Kinshasa (RCK) et AC Kuyangisa (Kuya). Le Grand Kivu est aussi valablement représenté par l'AS Maniema Union de Kindu, le FC Etoile de Kivu de Bukavu et l'AS Dauphin noir de Goma.

Enfin, le Grand Kasaï avec ses deux équipes pions, le Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi du Kasaï oriental et l'US Tshinkunku de Kananga.

Les provinces qui souffrent ici sont le Grand Equateur, le Kongo Central et la Province Orientale. Le TP Molunge de Mbandaka, le Tout-Capable Elima de Matadi ou encore l'AS Veti Club, et le Tout-Solide Malekesa de Kisangani ne parviennent plus.

Etoile de Kivu sera cueillie à froid

Aussitôt montée à la prestigieuse compétition nationale, pour son premier match, le FC Etoile de Kivu sera face à l'AS V.Club de Kinshasa, le dimanche 5 septembre, à Bukavu. Un match piège pour V.Club qui devra faire beaucoup d'attention, surtout qu'il rencontrera ce petit poussin dans son propre terrain.

Pour la suite de la première journée, il y aura : AC Kuya Sports - Maniema Union, US Panda - FC Lupopo, FC L'Shi Sport- SM Sanga Balende, RCK-DCMP, JS Groupe Bazano- Blessing FC, AS Simba - CS Don Bosco, AS Dauphin Noir - FC Renaissance du Congo.

Pour la première grande affiche de la saison, il faut attendre le 15 septembre, un choc alléchante Mamiema Union - TP Mazembe. C'est un match qui mettra aux prises les deux premiers de la saison dernière. Quelques jours après, le même Maniema Union ira à la conquête de V.Club, le 26 septembre, pendant qu'à Lubumbashi, ce sera le derby lushois : Lupopo - Mazembe. Le derby kinois : Vita-Imana est prévu pour le 27 octobre.

Ci-après, les dates de grandes affiches

-Le 15 septembre : Maniema Union-Mazembe (2ème journée) ;

-Le 26 septembre : V.Club-Maniema Union et Lupopo-Mazembe (3ème journée) ;

-Le 3 octobre : Mazembe-V.Club (3ème journée) ;

-Le 10 octobre : Maniema Union-Lupopo à Kindu et Mazembe-Sanga Balende (5ème journée) ;

-Le 13 octobre : Lupopo-V.Club et DC Motema Pembe-Mazembe (6ème journée) ;

-Le 14 octobre : Sanga Balende-Maniema Union (6ème journée au stade Kashala Bonzola) ;

-Le 20 octobre : V.Club-Sanga Balende et Maniema Union-DC Motema Pembe (7ème journée) ;

-Le 24 octobre : Sanga Balende-Lupopo (8ème journée) ;

-Le 27 octobre : DC Motema Pembe-V.Club (8ème journée) ;

-Le 30 octobre : Mazembe-Renaissance du Congo (9ème journée) ;

-Le 31 octobre : Lupopo-DC Motema Pembe (9ème journée).