Tchad: Disparition - Hissène Habré est décédé

L'ancien président tchadien a tiré sa révérence le 24 août, à Dakar, au Sénégal, où il purgeait une peine de prison à perpétuité, après avoir contracté la covid-19.

« M. Hissène Habré est décédé. C'est une bien triste nouvelle pour sa famille, pour beaucoup de Tchadiens, et nous compatissons à cette mort. Hissène Habré a dirigé le Tchad; même si on n'est pas partisan de la manière dont il a dirigé le Tchad, devant la mort, nous nous inclinons », a déclaré Abderaman Koulamallah, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Tchad.

Selon une source proche de la présidence tchadienne, Hissène Habré avait contracté le coronavirus dans la prison du Cap Manuel, à Dakar, où il était incarcéré. Il avait été pris en charge dans différents établissements de santé de la capitale sénégalaise. En exil depuis sa chute fin 1990, l'ancien chef d'Etat tchadien avait été jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité puis condamné à la prison à perpétuité par les chambres extraordinaires africaines, en 2016. Une sentence confirmée en appel l'année suivante.

Membre de l'ethnie pastorale touboue, Hissène Habré est né en 1942 à Faya Largeau, dans le nord du pays, et a grandi dans le désert du Djourab. Après l'indépendance en 1960, il est nommé sous-préfet par le président Tombalbaye. Cette même année, il part pour la France où il réalise un long parcours scolaire. Il passe notamment par l'Institut d'études politiques. En 1972, il rentre au pays. Aussitôt, il fonde une rébellion qui se fait connaître par l'enlèvement d'Occidentaux, notamment la chercheuse Françoise Claustre. Le 4 avril 1975, le commandant français Galopin, venu négocier pour la libération d'otages français, est torturé et exécuté. Dans les conflits de l'époque, il se pose en défenseur de l'intégrité du Tchad face aux appétits libyens. Habré est nommé Premier ministre en 1978, mais très vite les luttes intertchadiennes reprennent. Il renverse le président le 7 juin 1982 et reste à la tête de l'Etat tchadien durant près de huit années avant d'être renversé à son tour, en 1990, par Idriss Déby.

Lors de son arrivée au pouvoir, Hissène Habré a trouvé un pays divisé par une longue guerre civile. Le premier chantier auquel il s'est attelé est la remise en route d'une administration. Pari qu'il a réussi non sans commettre des crimes pendant les opérations de pacification du pays. Il va ensuite instaurer une dictature encadrée par une police politique, ce qui lui a valu sa condamnation en appel en 2017 à Dakar, au Sénégal. « Ayant appris ce matin, le décès brusque de l'ancien président Hissène Habré, j'adresse mes sincères condoléances à sa famille et au peuple tchadien. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons », a réagi l'actuel chef de l'Etat, Mahamat Idriss Déby Itno.

Les autorités sénégalaises ont présenté également leurs condoléances à la famille de l'illustre disparu, en expliquant qu'elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir « pour qu'Hissène Habré soit traité dans la dignité et qu'on tienne compte de son rang d'ancien chef de l'État ».