Ile Maurice: Sous administration - Pourquoi Air Mauritius ne reçoit-elle pas l'aide de la MIC ?

Air Mauritius (MK) est non seulement frappée par le Covid-19 mais est en mauvaise posture à la suite de sa gestion calamiteuse par des nominés des différents gouvernements. Osman Mahomed, député travailliste, s'interroge : «Pourquoi la Mauritius Investment Corporation (MIC) n'utilise-t-elle pas l'argent de la Banque de Maurice pour sauver des centaines d'emplois ? Pourquoi ne fait-on rien pour cette entreprise que tout le monde s'accorde à dire qu'elle est vitale pour le secteur le plus important de notre économie, le tourisme, entre autres ?»

Pour un ancien directeur, il est probable que le gouvernement n'ait pas voulu y injecter de l'argent car la décision était peut-être déjà prise de «liquider» la compagnie. C'est pour cela qu'il est d'avis que l'on est en train de gérer ce dossier au jour le jour. Pour lui, cela ne l'étonnerait pas que l'on ait réalisé un peu tardivement que le projet de liquidation ne marcherait pas comme une liquidation d'un autre business. «Avec une liquidation et la création éventuelle d'une autre compagnie d'aviation, il faudra renégocier et attendre son tour pour avoir les précieux droits d'atterrissage», explique-t-il. «Et si l'on veut louer d'autres avions, qui louera à une nouvelle entreprise ? Il y a tant d'autres facteurs à prendre en considération et qui ne sont pas à la portée d'un simple administrateur, qui n'a aucune connaissance en aviation.»

Se pourrait-il que les administrateurs aient employé des consultants spécialisés ? «Vous savez comme moi les dégâts qu'ont faits les consultants à MK !» Il est possible donc que le gouvernement, à travers la MIC ou pas injecte de l'argent après la réunion du Watershed, dit-il.

Ni Sattar Hajee Abdoula ni la MIC ne sont revenus vers nous pour un commentaire.

«Un vol direct d'Europe sera l'option préférée des touristes»

Pour l'ancien CEO d'Air Mauritius, Megh Pillay, «il est certain que la clientèle historique de la destination Maurice évitera les escales par des aéroports de transit comme Dubaï ou Istanbul. Les complications additionnelles de certification de santé et les risques accrus d'exposition à de nouvelles variantes du Covid-19, vu la concentration du trafic émanant de dizaines de pays à hauts risques, font que dans la nouvelle donne du transport aérien, les vols directs sans escale sont préférés de loin, surtout quand on voyage en famille». Et d'ajouter que «si on veut sérieusement que MK remonte, les décideurs ont intérêt à ne pas leur céder davantage de droits de trafic hors des accords bilatéraux». Pour rappel, MK offre des vols directs d'Europe vers Maurice.