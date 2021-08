Congo-Kinshasa: Démarcation frontières RDC-Zambie - Les experts de deux pays en réunion dans la cité de Pweto

Annoncés il y a quelques jours, les travaux sur la démarcation de la frontière entre la République Démocratique du Congo et la Zambie ont commencé par une réunion qui se tient dans la cité de Pweto, dans le Haut-Katanga, depuis le vendredi 20 août 2021.

Une commission mixte composée d'experts congolais et zambiens partagent sur le traité du 12 mai 1894 entre la Grande Bretagne et Sa Majesté le Roi des Belges.

Ces travaux, qui ont effectivement débuté, sont la conséquence de la volonté politique de deux chefs d'Etat Félix Tshisekedi de la RDC et Edgar Lungu de la Zambie soucieux de renforcer le climat de paix et de sécurité dans la région. Ces deux Chefs d'Etat ont décidé de mettre en œuvre la recommandation du Programme Frontière de l'Union Africaine qui veut que les africains puissent achever la délimitation et la démarcation de leurs frontières d'ici l'an 2022.

Selon cette Commission technique mixte RDC-Zambie qui est chargée de ces travaux, cette démarcation de la frontière terrestre est comprise entre les lacs Tanganyika et Moero, et vont s'étendre sur plus ou moins 205 km de frontière terrestre.

Comme chef de la délégation zambienne, Joseph Minango, arpenteur général de la Commission zambienne des frontières a fait savoir que l'objectif primordial de cette opération est de faciliter la coexistence pacifique des populations de deux pays qui vivent le long de ses frontières communes. « C'est également une activité qui va faciliter les commerces frontaliers et les relations cordiales entre nos deux peuples. La démarcation ne sera pas mener pour ériger une barrière entre nos deux pays, mais plutôt un pont entre la RDC et la Zambie... », A-t-il souligné.

Quant au professeur Célestin Nguya-Ndila, il a rappelé qu'au cours de cette réunion sera adopté le programme général de démarcation en ses trois séquences, à savoir : la sensibilisation, la topographie et la cartographie. « En vue de parfaire les échanges sur le tracé de la ligne de crête et sur d'autres aspects techniques relatifs à la construction des bornes, nous laisserons les techniciens faire ce travail qui sera présenté aux deux co-présidents pour validation avant la descente sur terrain », a-t-il martelé.

D'ores et déjà, il a souligné que la frontière adoptée est celle fondée sur le principe de compensation réciproque et de répartition équitable des étendues situées par rapport à la ligne médiane des prétentions des ex-puissances coloniales respectives.

Pour rappel, la frontière entre ces deux pays est le résultat du Traité signé le 12 mai 1894 entre la Grande Bretagne et Sa Majesté le Roi des Belges, Léopold II. Cependant, plusieurs difficultés surgirent dans la démarcation de cette partie de frontière du fait que les ex puissances coloniales n'ont pas pu se mettre d'accord sur l'interprétation de l'article 1 alinéa B du traité, plus particulièrement sur le tronçon lac Moero-lac Tanganyika.

En vue d'éviter toute escalade de conflits, les deux nouveaux États, le Zaïre et la Zambie, ont décidé de régler cette question par la négociation et le dialogue. C'est ainsi que fut mise sur pied, le 29 août 1982, la Commission Spéciale Mixte d'Experts chargée de la démarcation de la frontière commune avec pour mandat: d'interpréter le Traité du 12 mai 1894 au bénéfice des deux pays ; d'étudier la ligne de démarcation partout où il est indispensable et faire, au préalable, des propositions à soumettre aux deux gouvernements ; et de procéder à la démarcation de la frontière. C'est cette dernière phase qui est en cours d'exécution depuis Pweto.