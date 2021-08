Congo-Kinshasa: Artiste et humaniste engagée - Barbara Kanam lance un cri d'alarme pour l'Orphelinat "Maman Tshala"

Contribuer à la réduction de la pauvreté et améliorer les conditions de vie dans la communauté reste le but ultime et fondamental de la Fondation Kanam «FK» dont la Diva africaine Barbara Kanam en est l'initiatrice et visionnaire en République Démocratique du Congo.

C'est dans cette droite ligne que la chanteuse et toute sa délégation de la FK ont visité, le 19 août 2021, l'orphelinat "Maman Tshala", dans la commune populaire de Masina, dans la banlieue de Kinshasa.

Bonhomie dans le sang, Barbara Kanam n'est pas venue mains bredouilles. Toujours avec son cœur généreux, elle a fait symboliquement un geste humanitaire qui a soulagé tant soit peu les orphelins et orphelines hébergés sur place. Sa présence a apporté un sourire aux enfants et aux responsables de l'Orphelinat Maman Tshala qui ont reçu, pour la première fois, le soutien d'une star de la musique congolaise. Photos de famille, partages et divers avec les orphelins. Voilà l'ambiance parfaite qui a caractérisé la descente de la Présidente de la Fondation Kanam dans ce coin de la Capitale. Surtout que ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir en live une artiste de renommée internationale comme la Diva Barbara Kanam dans ce milieu reculé de la Ville.

Malgré la crise sanitaire due à la pandémie de la COVID-19 qui a, pratiquement, paralysé tous les secteurs de la vie, la chanteuse a exprimé sa compassion et sa solidarité envers les vulnérables à Kinshasa. Quelles que soient les circonstances, Barbara Kanam ne renonce pas à sa vocation d'humaniste et d'ambassadrice de bonne volonté.

Au cours de cette visite, l'artiste a pu constater avec beaucoup de peines, les conditions difficiles dans lesquelles demeurent ces enfants, qui vivent dans une précarité extrême. Très sensible, elle reste très préoccupée de la situation de l'Orphelinat "Maman Tshala" qui est confronté à plusieurs défis d'ordre lucratif et social.

Toutefois, la Patronne de la FK ne saura pas seule répondre à tous les besoins dudit Orphelinat pour nourrir et assurer correctement la prise en charge de ces enfants dépourvus.

Raison pour laquelle, la star congolaise lance un appel pathétique aux personnes de bonne volonté et autres partenaires nationaux et internationaux de venir en aide afin de soutenir Mme Joséphine dans sa mission salvatrice pour l'encadrement et la survie des orphelins. «C'est avec un cœur remplie de chagrin que j'ai pu constater combien il est difficile pour Maman Joséphine de pouvoir subvenir seule aux besoins de tous ces enfants et de leur donner accès à l'éducation. Malgré la situation, j'ai pu lire dans leurs yeux le bonheur et la joie car ils ne demandent pas grand-chose. Ces orphelins ont juste besoin d'un toit où s'abriter, de quoi se nourrir et être préparés pour l'avenir. C'est pourquoi, je lance un SOS pour ceux qui veulent faire comme moi, contacter ma fondation! Ce sera une joie de vous mettre en relation avec maman Joséphine en nous écrivant à cette adresse électronique Info@fondationkanam.org Je vous remercie de tout cœur », a déclaré la Diva Barbara Kanam.

Il faut noter que la Fondation Kanam est une organisation sans but lucratif, œuvrant pour le bien-être des communautés locales. Elle place l'assistance humanitaire, les droits de la femme et l'enfant au cœur de son action. Depuis plus d'une décennie, la chanteuse à travers sa Fondation a déjà posé plusieurs actions sociales à impact visible à Kinshasa et dans les provinces en faveur des personnes vulnérables. Très engagée dans sa vision, la FK reste opérationnelle sur les actions de terrain et propose des solutions et des politiques de développement qui tiennent compte des réalités locales et aussi de nouveaux défis liés à l'évolution actuelle du monde.

Qui dit mieux ?