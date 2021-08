Congo-Kinshasa: Flambée de cas de Covid-19 en provinces - Véronique Kilumba apporte un appui technique pour une lutte efficace dans le Lualaba

En mission officielle pour le compte du ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, dans la région du Grand Katanga, la Vice-Ministre, Mme Véronique Kilumba, a été reçue par Mme le Gouverneur a.i de la province de Lualaba, Fifi Masuka, le samedi 21 août 2021, au Gouvernorat provincial.

A tout Seigneur, tout honneur, dit-on, la vice-ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention a saisi cette occasion pour présenter ses civilités à l'autorité provinciale.

Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets concernant la gestion de la pandémie Covid-19 dans le Lualaba.

«Nous avons échangé et partagé sur la crise sanitaire actuelle. Le Gouverneur a.i a été très ravi de voir que son cri d'alarme a été entendu au niveau national. Nous l'avons rassuré que le Président de la République ne ménage aucun effort pour garantir la santé de toute la population congolaise, en général, et celle du Lualaba, en particulier», a déclaré Mme Véronique Kilumba.

Au terme de cette rencontre, la Vice-Ministre de la Santé a procédé à la remise symbolique d'un lot de matériels médicaux que le Gouvernement central a déployé dans cette province en termes d'appui à la lutte contre le coronavirus.

Après cette cérémonie, une réunion stratégique d'évaluation et de renfoncement de capacités du comité provincial de riposte a été tenue par l'équipe technique de la riposte venue de Kinshasa pour accompagner la Vice-Ministre nationale de la Santé dans cette mission.

«Nous avons eu une séance de travail avec toute l'équipe de la coordination de la riposte contre la Covid-19 dans la province par rapport à l'appui technique. Bien sûr qu'il y a aussi des compétences au niveau du Lualaba, mais il était impérieux d'amener d'autres compétences au niveau central afin qu'ensemble nous puissions dégager des pistes de solution, au regard de la situation épidémiologique qui a été présentée. Et, dans l'immédiat, nous avons levé quelques options à court, moyen et long terme», a fait savoir Mme Véronique Kilumba.

Par ailleurs, Mme la vice-ministre a effectué une descente à l'Hôpital Général de Référence de Mwangeji pour une visite d'inspection. Elle s'est dite satisfaite de la gestion de cette structure étatique qui fait la fierté de cette entité provinciale.

«Nous encourageons et jetons des fleurs au gouvernement provincial, à travers le ministère provincial de la santé, pour le travail qu'ils sont en train d'accomplir. Ça prouve qu'ils ont adhéré dans la ligne et la vision du Chef de l'Etat pour la Couverture sanitaire universelle. Vous comprenez qu'ils approchent vers les soins de qualité pour la population la plus vulnérable... », a-t-elle renchéri.

Mme Véronique Kilumba et toute sa délégation ont clôturé la journée du samedi 21 août au CTCO/HPK pour encourager les personnels de santé qui travaillent dans la prise en charge des malades de Covid -19.

Signalons que cette mission de travail s'inscrit dans le cadre du soutien du gouvernement central aux provinces qui sont lourdement touchées par la pandémie.

Ainsi, la Vice-Ministre de la Santé poursuit son séjour cette semaine dans le seul but de remettre les équipements médicaux et renforcer les capacités des structures sanitaires provinciales en vue de réduire sensiblement les cas de Covid-19 et surtout pour éradiquer le virus sur l'ensemble du territoire national. C'est à la suite de la réunion d'urgence présidée depuis la semaine dernière par le ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, qu'il a été décidé de dépêcher des équipes de manière simultanée dans les différentes provinces grandement touchées par la pandémie. Ainsi, à part les Haut-Katanga et Lualaba où se trouve la vice-ministre, d'autres équipes vont se déployer notamment, au Sud-Kivu, au Kasaï et en Ituri, au courant de la semaine prochaine.