Congo-Kinshasa: Investir dans l'humanité - Eddy Balambula installe BalCanis à Kinshasa

«Faire confiance à BalCanis, c'est simplement investir dans l'humanité ». Cette thèse constitue la motivation de l'Agence « BalCanis » qui facilite et aide les Congolais à immigrer et à s'installer de manière légale et dans les meilleures conditions au Canada. Certifiée et réputée pour sa crédibilité et son expérience, cette structure travaille et collabore en toute légalité avec le gouvernement canadien depuis plusieurs années.

En séjour de travail à Kinshasa, Eddy Balambula, Consultant réglementé en immigration canadienne, a accordé une interview exclusive à la presse pour confirmer l'ouverture et installation officielle du bureau de BalCanis en République Démocratique du Congo.

Résidant au Canada, le jeune compatriote congolais est aussi para-juriste, notaire et membre du barreau de l'Ontario.

« BalCanis travaille et propose des solutions viables d'immigration au Canada qui tiennent compte autant de la situation individuelle que familiale du candidat », a souligné Eddy Balambula.

Cette agence contribue positivement et participe activement à la réussite sociale de chacun en valorisant l'excellence, l'intégrité, le travail et le professionnalisme.

Au-delà de la facilitation, elle offre plusieurs services, entre autres : conseils juridiques, orientation et accompagnement pour une immigration réussie au Canada.

Sur le plan éducationnel, BalCanis œuvre également dans l'assistance au processus relatif à l'inscription, l'admission dans les établissements d'études. La structure aide aussi dans les programmes d'immigrations permanente ou temporaire au Canada en matière de demande d'asile, de travail, d'investissement... Par où commence BalCanis ?

Répondant à la question, Eddy Balambula a expliqué que BalCanis évalue la candidature et informe sur les démarches pour l'obtention du visa de résidant temporaire ou permanent.

Par la suite, l'Agence engage son expertise en révisant les formulaires exigés pour le demandeur principal et ceux qui l'accompagnent. Elle vérifie la conformité des documents à fournir pour le gouvernement canadien.

«Nous préparons et finalisons votre demande d'immigration et soumissionnons votre dossier complet aux services d'immigration Canada. Balcanis prépare surtout le candidat sur mesure pour l'entrevue avec l'agent d'immigration», a souligné le consultant réglementé en immigration canadienne.

Légalement autorisé à offrir de conseils en immigration et en citoyenneté canadienne, Balcanis guide tout au long du processus de demande et donne également des conseils juridiques appropriés. « Après approbation de votre demande, nous vous recommandons auprès de nos partenaires services d'intégration BalCanis qui vous accompagneront et aideront à vous intégrer dans la société canadienne».

Il faut noter que l'objectif de BalCanis est de faciliter l'accès aux africains, particulièrement les francophones, au Canada. A Kinshasa, son bureau est situé sur l'avenue du Commerce n°43 dans la commune de la Gombe.