Gabon: Eaux et Forêts - L'administration renforce ses capacités

L'harmonieuse communication au sein d'une administration est un des défis que doit relever toute entreprise . Le ministère en charge des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du Plan Climat et du plan d'Affectation des terres s'inscrit dans cette optique , d'où la nécessité pour lui, d'organiser un atelier de renforcement des capacités des agents de son administration centrale. Un atelier qui se déroule du 23 au 26 aout à l'auditorium dudit ministère. Le Secrétaire général Michel Nguema Koumba a eu l'honneur de présider l'ouverture desdits travaux.

Le ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du Plan Climat et du plan d'Affectation des terres organise un atelier de renforcement des capacités des agents de l'administration centrale des Eaux et Forêts dont trois thèmes ont droit de citer. Il s'agit entre autre :

"Atelier de renforcement des capacités des Directeurs Techniques , Chargés d'Etudes des Directions Générales et des Chefs de Service des Directions Centrales sur la pratique administratives" . Sur le thème, Fabrice Wada, un des formateurs explique que l'administration est une grande maison qui, pour sa construction, se repose sur des fondamentaux, notamment, la déontologie, la rédaction administrative . Pour communiquer d'une façon efficace, poursuivra t-il, l'administration , par laquelle l'Etat s'exprime et agit, dispose d'un mode de communication, d'un style par lequel elle prépare, informe, prévoit et exécute les décisions . C'est la rédaction ou pratique administrative . "L'administration est appréciée par la qualité de ses écrits" conclut-il.

Plusieurs formateurs sont présents. Il s'agit de Louis Bertrand Ogoula ; Camille Irogholo ; Christian Mouélé-Loundou qui traitent des thèmes "Atelier de renforcement des capacités des Directeurs Techniques , Chargés d'Etudes et Chefs de Service des Directeurs Centraux sur la Légistique" et "La Foresterie".

S'agissant du thème sur la légistique,le formateur explique que c'est l'ensemble des méthodes et conventions de rédaction des textes normatifs( lois, décrets, arrêtés...). C'est l'écrit, qui selon lui, donne à l'administration toute sa substance , car c'est à travers cet écrit que l'on juge l'administrateur , le gestionnaire public, fait-il savoir.

Quant à la foresterie , il s'agit d'outiller les agents publics les agents à un langage qui leur est propre. Elle a pour objectifs de développer les aptitudes des agents publics du ministère des Eaux et Forêts hors corps aux fondamentaux de la réglementation forestière.