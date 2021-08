Gabon: Les Gabonais font peu confiance à la police et à la gendarmerie

Dans tous les États, le rôle principal de la gendarmerie et de la police consiste à assurer la sécurité des personnes et des biens et de maintenir l'ordre public. Pour cela, les agents affectés à la sécurisation doivent construire une relation de confiance avec les populations pour susciter leur adhésion.

Ce sont les résultats réalisés par Afrobaromètre au Gabon en collaboration avec le Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospective (CERGEP).

Au Gabon, cette relation de confiance s'est particulièrement détériorée depuis la décennie 1990. En effet, le retour au système démocratique multipartite a conduit à la multiplication des manifestations de contestation.

Ces contestations concernent les revendications politiques notamment lors des périodes électorales ou pour réprouver les politiques du gouvernement.

Généralement, les interventions des forces de l'ordre sont remises en cause parce qu'elles sont souvent jugées coercitives. Lors des manifestations, par exemple, l'action des forces de l'ordre est parfois perçue par les populations comme répressive et politique, en faveur des gouvernants. Dans ce cas, la police est qualifiée de « police autoritaire », assimilée au pouvoir (Loquer, 2017 ; Mouloungui Mihindou, 2019).

Le sentiment de défiance envers les forces de l'ordre est renforcé par l'insécurité et les tracasseries (Wali Wali, 2018), surtout si les populations ont l'impression que les agents ne font rien pour endiguer ce phénomène. Bien au contraire, ces derniers sont parfois perçus comme des agents percepteurs et tracassiers abusant de leurs prérogatives (Etsila, 2018).

Les résultats de la dernière enquête Afrobarometer au Gabon montrent que le pays est très peu couvert en postes de police ou de gendarmerie, et les Gabonais affirment leur faible confiance envers les agents des forces de l'ordre de même qu'ils soutiennent que la plupart de ces agents sont impliqués dans les affaires de corruption.

L'enquête Afrobarometer

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance, et à la qualité de vie. Sept rounds d'enquêtes ont été réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 2019/2021 couvrent 34 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.

L'équipe Afrobarometer au Gabon, dirigé par le Centre d'Etudes et de Recherche en Géosciences Politiques et Prospective (CERGEP), a interviewé 1.200 adultes gabonais en février 2020. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Deux enquêtes précédentes ont été menées au Gabon en 2015 et en 2017.