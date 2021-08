Togo: L'Empire du Milieu apprécie et fait de nouvelles promesses

Le Togo pourrait s'attendre à de nouveaux efforts de la part de la Chine dans le cadre de la coopération qui lie les deux pays. C'est ce qui ressort d'une visioconférence co-présidée hier lundi par la Secrétaire Générale de la Présidence de la République, Sandra Ablamba Johnson, et Qian Keming, Vice-ministre chinois du Commerce.

Des mots du ministre chinois, « il est indéniable que l'état de la mise en œuvre des engagements des deux parties est globalement satisfaisant. D'importantes réalisations ont été également enregistrées dans divers domaines de coopération, notamment l'eau, l'éducation, la santé, l'agriculture, les travaux publics, les transports, la communication, l'économie numérique, le commerce, les infrastructures administratives et des sports ». Et comme promesse, a déclaré M. Qian Keming, « La chine est disposée à apporter plus d'assistance à la partie togolaise dans la mesure de son possible et suivant la faisabilité et la maturation des projets avancés ».

Enfin, a-t-il réitéré que « la Chine apprécie les efforts agissants de la partie togolaise en vue de son propre développement économique et de l'amélioration de son environnement des affaires et est prête à encourager les entreprises chinoises à participer aux projets majeurs dans les domaines soulignés dans la feuille de route, tels que l'économie numérique, l'énergie, la protection environnementale et la production industrielle ».

Dans l'optique d'un renforcement de son implication dans divers secteurs au Togo, il est annoncé dans la foulée, une mission chinoise dans des projets d'hydrauliques villageoises dans les cinq régions ; ceci, alors que le projet d'accès à la télévision par satellite dans 200 villages, pourrait connaitre un coup d'accélérateur, alors que des travaux de réhabilitation au Palais de la présidence de la République de Lomé sont annoncés.