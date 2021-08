Algérie: Agriculture - Plus de 89.000 hectares ravagés par les feux de forêt

Alger — Les feux de forêt ont ravagé plus 89.000 hectares à travers 35 wilayas du pays où un total de 1.186 foyers d'incendie a été enregistré, a indiqué mardi à Alger le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani.

S'exprimant lors d'une réunion tenue au siège de son département ministériel avec les cadres du ministère, de la direction générale des forêts (DGF) et les conservateurs des wilayas touchées par les incendies ainsi que des représentants de la société civile et des Scouts musulmans algériens (SMA), M. Hemdani a affirmé que "la majorité de ces feux ont été enregistrés à Tizi-Ouzou (la plus touchée) mais également dans d'autres wilayas à l'instar de Béjaïa, Khenchela, Skikda et Guelma.

A ce propos, le ministre a mis l'accent sur le travail en cours pour évaluer ces pertes par la commission nationale installée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, rappelant que son département ministériel en qualité de membre de cette commission s'emploie à suivre et à évaluer les données relatives à ces pertes, et ce, en vue de trouver une approche sérieuse et pratique pour les indemnisations.

Dans le même contexte, le ministre a souligné la nécessité d'engager l'opération de reboisement, en coordination avec la Direction Générale des Forêts (DGF) et des spécialistes du domaine pour encadrer cette opération sur des bases scientifiques et techniques, en définissant les espaces et espèces appropriés pour chaque région, d'autant que la reboisement, après des incendies de forêt, nécessite la maitrise de certaines techniques".

Pour ce faire, M. Hemdani a annoncé l'installation de la commission nationale de coordination des opérations de reboisement, saluant l'élan de solidarité ayant caractérisé les wilayas touchées notamment à travers la participation aux opérations de reboisement de ces espaces.

Le Ministre a affirmé que la rencontre tenue aujourd'hui avec les acteurs du secteur des forêts visait à coordonner les efforts pour lutter plus efficacement contre les incendies et jeter les bases solides permettant de lancer une campagne nationale de reboisement avec la participation de tous les secteurs concernés et de la société civile, en coordination avec la DGF et les spécialistes, en tenant compte des procédures techniques et scientifiques pour un reboisement utile et durable.