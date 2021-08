Cameroun-Chine - Soins gratuits à Bangangté

Invités par le président du sénat, une vingtaine de médecins spécialistes chinois ont soigné plus de 1000 patients jeudi et vendredi derniers.

Agée de 60 ans, Edith Pookop Mbiayi est heureuse de voir sa tension baisser ce lundi à 13.3 au lieu de 15.9 la semaine dernière, grâce aux médicaments reçus. De plus, en utilisant les collyres qu'on lui a remis, son mal des yeux a considérablement baissé depuis le week-end. Berline Tchoutang, 54 ans, elle aussi se dit soulagée de ne plus ressentir de douleur au genou.

Elle a reçu un baume pour enduire cette partie de son corps après massage. Le soulagement a été immédiat. Sa dent qu'elle croyait cassée, ne l'est pas. Ce n'était qu'une alerte, mais elle devra faire attention. Comme ces deux patientes, les Jeudi 12 et vendredi 13 août derniers, plus de 1 000 malades venus des sept groupements de l'arrondissement de Bangangté ((Bangangté, Bangang-Fokam, Bamena, Bangoulap, Bangoua, Batchingou, Bahouoc) ont été auscultés et soignés gratuitement par une vingtaine de médecins spécialistes chinois.

Invités par le président du sénat, Marcel Niat Njifenji, ces spécialistes sont allés prodiguer des soins dans le cadre de la coopération sino-camerounaise, vieille de 50 ans. Le maire de Bangangté, Eric Aimé Niat s'est réjoui du succès de la campagne qui a permis aux populations de mieux connaître leur état de santé général et même de détecter certaines maladies insoupçonnées. « En cette veille de rentrée scolaire, les élèves ont surtout besoin d'être en santé avant de retourner sur les bancs. Une bonne santé est la garantie d'une meilleure performance scolaire et académique. Je remercie les médecins chinois pour avoir fait le déplacement très nombreux. Votre action renforce nul doute et de manière effective les relations entre nos deux grandes nations », confie le maire.

Le chef de l'équipe médicale chinoise du Shanxi, Tian Yuan, remercie le président du sénat pour la confiance placée en l'équipe médicale chinoise. C'est en 1975 que le gouvernement chinois a envoyé pour la première fois une équipe médicale au Cameroun et aujourd'hui, « après 46 ans de vent et de pluie, 21 équipes médicales chinoises ont été envoyées avec un total de 711 personnels médicaux de haute qualité professionnelle par le gouvernement chinois ». Le Dr Tian Yuan espère qu'une prochaine campagne sera vite organisée pour davantage prodiguer des soins de qualité aux malades. Le troisième adjoint préfectoral du Ndé, Etienne Dickson Narke Narke félicite cette action en faveur des populations et promet l'accompagnement de l'autorité administrative.