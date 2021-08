Cameroun: Programmation budgétaire 2022-2024 - Pertinence, crédibilité et fiabilité

La triple exigence rappelée lors du lancement des conférences élargies y relatives hier à Yaoundé sous la co-présidence du Minepat et du Minfi.

Les ministres de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat) et des Finances (Minfi) ont co-présidé hier à Yaoundé la cérémonie de lancement des conférences élargies de programmation budgétaire et de la performance associée. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, des secrétaires généraux de ministère et des autres responsables de l'administration publique.

Des travaux qui permettront de débattre sur la programmation triennale de chaque administration sectorielle, d'analyser la performance associée à la programmation budgétaire mais aussi de consolider l'ensemble du cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) ajustés. Pour cette période, le tryptique fiabilité, pertinence et crédibilité devra guider les actions. « La fiabilité renvoie à la nécessité de produire des informations budgétaires bien comprises et largement partagées. La pertinence est relative au maintien de la cohérence entre la vision stratégique de la SND30 et la dimension opérationnelle budgétaire.

Enfin, la crédibilité, parce que d'elle dépend la confiance à l'intérieur et à l'extérieur», a indiqué Alamine Ousmane Mey. Il sera aussi question au cours de ces conférences qui vont se dérouler pendant dix jours au Minepat, d'examiner la nouvelle cartographie des programmes, d'affiner la programmation des dépenses de l'Etat sur la période 2022-2024, avec en mémoire qu'elle doit répondre aux objectifs de renforcement de l'efficacité de la dépense publique, d'amélioration du pilotage des politiques publiques et de soutenabilité à moyen terme des engagements financiers de l'Etat.

Pour ce triennat, les besoins en investissements pour boucler les 854 contrats en cours d'exécution se chiffrent à 5 888 milliards de F dont 4 052 milliards de F en ressources extérieures et 1 836 milliards de F en ressources internes. Avec comme principales orientations de maintenir la part moyenne de l'investissement dans le budget de l'Etat à au moins 30%, avant d'atteindre la cible de 40% à l'horizon de la SND30. Pour 2022 spécifiquement, les crédits budgétaires nécessaires à l'achèvement des projets d'investissement en cours s'élèvent à 2 142 milliards de F. Pour la couverture en 2022 des besoins budgétaires des projets déjà engagés, le cadrage budgétaire à moyen terme fait apparaître un gap de 951 milliards de F.

Concrètement, il s'agira en priorité d'achever et de mettre en service les grands projets de première génération, d'achever les projets résiduels de la Coupe d'Afrique des nations, de clôturer le plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance, rationnaliser l'affectation des fonds de contrepartie, de réduire de manière substantielle les arriérés intérieurs de l'Etat, de limiter l'inscription de nouveaux projets, etc. A ce sujet justement, l'inscription de nouveaux projets dans le budget de l'Etat ne sera possible que pour ceux dont le processus d'évaluation a été sanctionné par le visa de maturité.