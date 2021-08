Cameroun: « Cette opération permet aux parents d'économiser »

interview

Ambroise Owotsogo Onguene, coordonnateur général du Programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun.

La campagne de sensibilisation sur la distribution gratuite de manuels pour les élèves du primaire par le gouvernement à travers le Parec est entamée depuis une semaine. En quoi consiste-t-elle ?

Cette opération consiste à distribuer les manuels scolaires essentiels aux élèves de l'école primaire publique dans les sous-systèmes francophone et anglophone et va durer pratiquement six ans. Ces manuels concernent le français, l'anglais et les mathématiques. Nous avons commencé l'année dernière avec les classes de Section d'initiation à la lecture, de Cours préparatoire, de Class I et II. Cette année, nous continuons avec les Cours élémentaires I et II, ainsi que Class II et IV. L'année prochaine, nous poursuivrons avec les Cours moyens I et II, ainsi que Class V et VI.

Nous continuons à mettre en œuvre la stratégie du secteur de l'éducation et de la formation. Le chef de l'Etat avait pris l'engagement, avec les autorités de la Banque mondiale, d'assurer cette distribution gratuite des manuels essentiels aux écoles primaires publiques. L'année derrière, nous avons distribué près de trois millions de manuels. Cette année, nous serons autour de 2,5 millions de manuels. Ces chiffres sont obtenus sur la base des données de la carte scolaire du ministère de l'Education de base. Cela nous permettra d'assurer la distribution d'un manuel pour deux élèves dans un premier temps.

Comment s'effectuera la distribution à quelques jours de la rentrée ?

Cela se fait en deux étapes. D'abord, nous acquérons les manuels auprès des éditeurs agréés par le Conseil national d'agrément des manuels scolaires. Une liste des éditeurs a été publiée par le ministre de l'Education de base. Par la suite, nous allons recruter un ou des distributeurs par appel d'offres national et international. Il va assurer la distribution dans toutes les écoles primaires publiques.

Il doit avoir la logistique nécessaire pour couvrir les presque 13 000 écoles primaires publiques du Cameroun. Après le dépôt des manuels, un procès-verbal est établi entre le distributeur, le directeur de l'école primaire, l'inspecteur d'arrondissement et le représentant du conseil de gestion de l'école pour s'assurer du dépôt effectif des manuels.

Quand ces manuels seront-ils disponibles ?

On ne peut pas avoir ces manuels dans les écoles le jour de la rentrée scolaire. Les manuels sont au Cameroun, mais le distributeur qui est en cours de recrutement, devra attendre que tous les enseignants soient en poste. Le ministre de l'Education de base va également lancer l'opération sur l'ensemble du territoire national avec tous les délégués régionaux.

Ce n'est que par la suite que la distribution se fera dans les écoles. Toutefois, les manuels sont déjà disponibles. Nous invitons surtout les parents à ne pas en acheter maintenant. Le souci est d'alléger leurs charges. L'an dernier, on évalue à presque 5 milliards de F les manuels distribués. Cette année, ce sera un peu moins, vu que le nombre est fonction des effectifs.

Quelle évaluation faites-vous de la première phase de cette opération ?

Nous avons tiré plusieurs leçons. D'abord, l'accès est difficile dans certaines localités. Les distributeurs n'avaient pas pris en compte ce paramètre et ont déposé les manuels au niveau de l'inspection d'arrondissement. Désormais, cela doit être pris en compte. De plus, une infime quantité de manuels s'est retrouvée dans une librairie, alors qu'ils ne doivent pas être vendus.

Des dispositions ont été prises pour que les libraires soient saisies et portées devant la justice. Mais, globalement, les bénéficiaires que sont les élèves, les enseignants et les parents d'élèves sont satisfaits. En effet, cette opération permet aux parents d'économiser près de 6000F par élève, parce que l'Etat les prend désormais en charge. Ce qui correspond à environ cinq milliards de F mis à la disposition de la communauté éducative.