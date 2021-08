Cameroun: Manuels et fournitures scolaires - L'achat au bout d'un clic

Plusieurs initiatives offrent la possibilité aux parents d'élèves d'acquérir ces marchandises en sollicitant leur service via des plateformes Internet et des réseaux sociaux.

Longues files d'attente, multiples tours dans les librairies et autres magasins, rareté des manuels scolaires, ... . Le quotidien des parents d'élève à la veille des rentrées scolaires n'est pas de tout repos. Pas évident quand on connaît les nombreuses contraintes professionnelles auxquelles les responsables de familles sont souvent confrontés. De nombreux opérateurs économiques, conscients du stress que génère la rentrée scolaire, ont entrepris d'alléger la tâche aux parents à qui ils proposent des services de commande de fournitures et manuels scolaires.

Franck Essapa, est l'un d'eux. Pour une première expérience, il propose essentiellement les cahiers. « Je me ravitaille à Douala où j'achète la marchandise en gros. Je la revends à mes clients au prix du détail pour faire des bénéfices, suivant les listes de fournitures qu'ils me soumettent », explique-t-il. Difficile de chiffrer ses entrées mais déjà, le commerçant avoue avoir une demande forte étant donné que la rentrée scolaire pointe à l'horizon.

Les sollicitations sont également nombreuses chez « easy bookshop », une autre plateforme internet qui offre des services de livraison de fournitures scolaires. En effet, le concept est nouveau et suscite déjà un grand intérêt. Il est opérationnel beaucoup plus dans les villes de Yaoundé et Douala. « Je reçois de nombreuses commandes par jour, surtout que nous sommes respectueux des délais de livraison, soit 24 heures au maximum », déclare Jean Trésor Balep, promoteur de « Easy bookshop ».

Page Facebook, compte WhatsApp, lignes téléphoniques etc... , toutes les voies sont mises en branle par les structures pour permettre aux parents d'envoyer la liste des fournitures de leurs enfants. « Nous regroupons ces listes et nous nous rendons immédiatement chez nos différents partenaires afin d'acquérir le matériel sollicité et le livrer », explique-t-il.

« Bookbooshop », se consacre quant à elle à la livraison des livres scolaires. Pour ce faire, la plateforme s'appuie sur un réseau de librairies respectueux des prix homologués par le gouvernement. Pour satisfaire sa clientèle, la structure basée à Yaoundé a récemment recruté un grand nombre de livreurs pour aller dans les moindres recoins de la ville.

De manière générale, ces structures fixent les frais de livraison à partir de 1000 F quand le client est dans la même ville. Certaines d'entre elles par contre, fixent le prix en fonction du lieu de la livraison », indique Jean Trésor Balep. Cependant, pour des parents d'autres villes et autres coins retirés, les commandes peuvent être expédiées notamment via les compagnies de transport interurbain.