Cameroun: Adamaoua - Au pays du miel

Cette région est considérée comme étant l'un des grands bassins de production où il est possible d'engranger une dizaine de millions de F de bénéfices par an.

« Miel, miel, miel ». Ces mots résonnent dans les oreilles des voyageurs par train ou par route à destination de Ngaoundéré. Et du coup, l'on se souvient que c'est dans la région de l'Adamaoua que l'on trouve « le must » de ce produit au Cameroun etc. Cette région est d'ailleurs reconnue comme étant l'un des plus grands bassins de production du pays. De Meiganga à Ngaoundal en passant par Bawa jusqu'à Ngaoundéré, les petits commerçants pullulent et vont à la chasse des clients en leur proposant le précieux liquide doré. Les prix oscillent entre 1 500 F litre et 8000 F voire 10 000 F le bidon de cinq litres.

Dans la région du Château d'eau du Cameroun, l'apiculture est une activité parallèle à l'élevage bovin. Ici, les bergers qui séjournent pendant plusieurs jours dans la brousse en profitent pour installer des ruches traditionnelles au niveau de la cime des arbres. De temps en temps, ils recueillent le nectar qu'ils ramènent chez eux. Mais cette façon de faire a des limites car, cette pratique traditionnelle est à la fois dangereuse non seulement pour l'homme mais aussi pour les abeilles. Ceci parce que pour recueillir le miel à la cime des arbres, beaucoup d'apiculteurs se blessent et parfois décèdent après une chute. Concernant les abeilles, elles se retrouvent la plupart du temps livrées à elles-mêmes et meurent. Car une fois le miel cueilli, les apiculteurs détruisent les ruches et ces insectes finissent par succomber dans ces ruches considérées comme de véritables labyrinthes.

En fait, depuis quelques années, l'apiculture se modernise dans l'Adamaoua grâce à la formation de nombreux apiculteurs. Aujourd'hui, ceux qui veulent se lancer dans cette activité font recours à des professionnels. Ainsi, pour devenir apiculteur, il faut mettre l'accent sur deux éléments importants : l'achat de ruches modernes en bois (Kenyanes) et la recherche d'un bon emplacement. Selon Hamidou Aboubakar, apiculteur, l'emplacement est primordial. « Vous devez rechercher un lieu où l'on trouve des arbres qui fleurissent régulièrement et des fleurs afin que les abeilles puissent butiner sans avoir besoin d'aller loin. Pour avoir les ruches, il faut débourser 35 000 F pour un kit complet », explique-t-il.

Si cette activité n'exige pas assez de moyens financiers, les bénéfices quant à eux sont assez consistants. Ceci en fonction du nombre de ruches, de la production des abeilles à raison de deux cueillettes par an. Grâce à ces cueillettes annuelles, il est possible de se retrouver avec un bénéfice de 15 millions de F environ. Une recette importante qui s'explique par le fait que l'entretien des ruches et des abeilles est quasi-inexistant. C'est pourquoi les apiculteurs recommandent d'effectuer des visites régulières sur le site où sont déposées les ruches afin de s'assurer que les abeilles ont suffisamment de fleurs pour butiner.