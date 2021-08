Ile Maurice: Des chapitres complexes enlevés pour certaines matières au primaire

Le premier trimestre tirera à sa fin ce vendredi 27 août. Selon la Government Teachers' Union (GTU) qui était face à la presse ce mardi 24 août, les deux semaines de vacances tombent à pic pour ralentir la propagation du Covid-19 dans les établissements scolaires.

«Plusieurs écoles ferment pour la désinfection après des cas détectés. Ce qui n'arrange pas la situation», constate Vinod Seegum. D'autant que la rentrée prévue initialement pour le 14 juin avait été repoussée au 5 juillet.

Afin de rattraper ce retard, l'union a proposé au ministère de l'Éducation d'enlever certains chapitres complexes du curriculum pour les Grades 1 à 6.

«Ces changements dans le programme concernent les matières telles que la science, les mathématiques, l'histoire et la géographie», précise le président de la GTU. Une proposition qui a été acceptée par le ministère de l'Éducation.

Par ailleurs, «l'humiliation extrême faite aux Officers in charge» a également été abordée.

«La sélection des Head Masters a eu lieu en novembre 2019 et environ 160 ont été nommés par la PSC», explique Vinod Seegum. Entretemps, certains Officers in charge qui n'ont pas été sélectionnés sont constamment humiliés, selon lui.

«On leur demande d'assumer la direction d'une école, et dès qu'une liste atterrit, on leur demande de 'step down'. Il faut que cela cesse. On ne peut humilier des personnes qui ont bossé durant plus d'une quarantaine d'années et qui ont tout donné pour le secteur éducatif».

Pour ce qui est de l'Annual General Meeting (AGM) de l'union, le président a annoncé qu'il ne pourra avoir lieu en raison de la Quarantine Act, interdisant des rassemblements de plus de 50 personnes. «C'est l'AGM qui avalisera le prochain président. Nous attendons que les autorités enlèvent la restriction interdisant des rassemblements de plus de 50 personnes».