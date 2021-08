Afrique: Pétrole et gaz - Préparation au décollage pour les pays d'Afrique

Madagascar dispose de fortes potentialités en ressources pétrolières et gazières, qui restent à capitaliser.

Comptant sur une grande relance post-Covid, les pays du grand continent s'apprêtent à promouvoir leurs ressources, en vue d'attirer les grands investissements internationaux. Parmi ceux-ci, le Congo veut se positionner en tant que concurrent régional.

Le pétrole et le gaz figurent aujourd'hui parmi les ressources, qui peuvent attirer rapidement un volume important de capitaux étrangers et de progrès techniques. Pour Madagascar, les professionnels du secteur parlent de haut potentiel à capitaliser aux événements dédiés à la promotion de ces ressources.

Cette année, parmi les événements importants figure l'AEW (African Energy Week) qui se tiendra au Cap en Afrique du Sud, du 9 au 12 novembre prochain. Hier, le DG de la Société des Pétroles du Congo (SNPC), Maixent Raoul Ominga, a confirmé sa participation à cette manifestation qu'il qualifie d'événement principal d'Afrique.

Celui-ci mettra en lumière le rôle de sa compagnie, dans la stimulation de l'industrie de l'énergie et des succès économiques, en promouvant les grandes opportunités d'investissements et en favorisant la position du Congo en tant que géant pétrolier et gazier régional. « Avec un rôle à jouer dans la recherche, l'exploitation, le développement et la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux au Congo, la SNPC a été instrumentale dans le développement du secteur énergétique du pays. La SNPC a été établie dans le but de créer une compagnie pétrolière à part entière qui, grâce à son expérience technique, développe une industrie pétrolière des plus importantes dans ce pays », a-t-il expliqué.

Opportunités. Grâce à cette activité de la SNPC, le Congo est au rang de troisième plus grand producteur de pétrole brut en Afrique Subsaharienne, avec plus de 2,9 milliards de barils de réserves prouvées en 2021. Certes, l'exploitation de ces ressources peut transformer le développement socio-économique de ce pays. Pour Madagascar, les opportunités sont également énormes. Cependant, les techniciens parlent d'un secteur dormant, faute d'activité depuis plus d'une décennie. D'après leurs dires, c'est le moment ou jamais de relancer le secteur, car à l'aube d'une grande reprise post-crise, la Grande-Île a plus de chance de mettre en avant ses atouts et sa compétitivité.

En effet, le pays peut participer aux événements dédiés à la promotion des ressources stratégiques, pour attirer les investisseurs. Historiquement, la participation de Madagascar à ces événements internationaux ont, d'une manière générale, donné de bons résultats, avec la manifestation des compagnies intéressées qui sont toujours comptées en dizaines.