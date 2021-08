Algérie: Soudjoud Ritej Rhahla, première enfant arabe à remporter le championnat du monde de calcul mental

Setif — Remporter le titre de championne du monde de l'arithmétique n'était guère une sinécure pour la petite Soudjoud Ritej Rhahla, 11 ans, de la ville d'El Eulma (Est de Sétif).

Le sacre est venu récompenser une grande détermination et des défis, assure l'enfant prodige, couronnée récemment à la Coupe du monde du calcul mental, de l'année 2021, organisée à Taïwan.

Soudjoud a découvert le monde de l'arithmétique, en particulier le calcul mental, qui repose sur la célérité et la mémoire alors qu'elle ne dépassait pas les 5 ans.

Son initiatrice et entraineur dans ce monde était sa mère, pharmacienne et également entraîneur international accrédité dans le même domaine, qui apprenait à sa fille les abécédaires de cette discipline avant de l'inscrire dans des compétitions de wilaya et d'autres nationales et puis se concentrer sur les championnats internationaux.

Soudjoud a déclaré: "ce couronnement n'a pas été facile pour moi, il est le résultat de la persévérance et de la détermination à réussir qui m'a possédé pendant de nombreuses années, et je me suis finalement retrouvée face à 1000 autres concurrents représentant de 30 pays, les plus forts dans ce domaine".

Et d'ajouter fièrement: "J'ai obtenu cette année, lors de ma participation au Championnat du monde du calcul mental à distance le score complet avant la fin du temps imparti sous le regard impressionné des superviseurs".

Confiante, la petite surdouée abonde "Je me suis beaucoup entraînée pour remporter ce titre et, franchement, je m'attendais à ce couronnement, d'autant plus que j'avais décroché en 2019 en Turquie, le premier prix du championnat de la Coupe du monde du calcul mental, auquel avaient pris part des concurrents de 19 pays.

Dans la même année, elle a été également vice-championne de la finale des Champions du monde à Taïwan, où elle a été désignée comme "la plus intelligente des participants".

Revenant sur son succès planétaire et le moment de sa consécration à Taïwan, Soudjoud émue déclare: "J'ai été submergée par un grand bonheur à la vue de l'emblème national flottait haut. Je dédie ce sacre à tous les enfants de l'Algérie et j'appelle tous les responsables à s'intéresser aux enfants surdoués et à œuvrer à les accompagner".

Pour l'avenir, Soudjoud ambitionne de participer dans des compétitions nationales et internationales de mémorisation du Coran et aspire décrocher des prix.

La jeune surdouée convoite également l'exploitation des technologies modernes dans des recherches dans le domaine médical au vu de sa passion pour l'intelligence artificielle.

Investir dans les enfants, la base du développement des nations

De son côté, la mère de Soudjoud Ritej Rhahla, Mme Marwa Chaabane affirme que le niveau que Soudjoud a pu atteindre et sa consécration ont nécessité "un entrainement intensif et quotidien", soulignant l'élaboration d'un programme spécial pour entrainer sa fille sans perturber ses études.

Elle a ajouté toute fière: "Soudjoud a obtenu une moyenne de 10/10 à l'examen de la 5 eme année primaire pour la saison 2020/2021".

Mme Chaabane a appelé tous les parents à s'intéresser à leurs enfants et à les orienter de manière appropriée en axant sur la science en premier lieu pour en faire "la fierté de la nation".