Tchad: Goukouni Weddeye - Hissène Habré «reste un homme d'État dans l'histoire tumultueuse de notre pays»

Hissène Habré, qui dirigea le Tchad entre 1982 et 1990, est décédé hier, mardi 24 août, au Sénégal. Il y purgeait une peine de prison à perpétuité, après sa condamnation en 2016 pour crimes contre l'humanité par une juridiction africaine. Hissène Habré a été un allié et le ministre de la Défense de l'ex-dirigeant Goukouni Weddeye, qui a été à la tête du gouvernement d'union nationale créé en 1979. Les deux hommes sont ensuite devenus des adversaires, et Hissène Habré a pris le pouvoir en renversant Goukouni Weddeye en 1982.

Rentré au Tchad en 2009, Goukouni Weddeye a passé vingt en exil en Algérie après avoir été chassé du pouvoir par Hissène Habré en juin 1982.

« J'ai appris avec beaucoup de tristesse le décès subit de l'ancien président Hissène Habré. Il a été mon compagnon de lutte pendant de longues années, confie Goukouni Weddeye à Magali Lagrange, de la rédaction Afrique. Nous avons partagé des moments difficiles et par la suite nous sommes devenus des adversaires politiques [Weddeye dirigeait le GUNT, mouvement d'opposition à Hissène Habré NDLR]. Néanmoins, il reste un homme d'État dans l'histoire tumultueuse de notre pays : le Tchad.

Dans cette douloureuse circonstance, j'adresse mes fraternelles condoléances à la famille du disparu. J'adresse également mes condoléances au président de la République et au peuple tchadien.

RFI: vous souvenez-vous du moment où vos chemins se sont séparés, de votre dernière entrevue peut-être, votre dernière discussion ?

Oui, la dernière rencontre que j'ai eue avec lui c'était autour de l'ambassadeur de France au Tchad pour une réconciliation entre lui et moi. Depuis ce jour, on ne s'est plus jamais reparlé. Et nous nous sommes plongés dans une guerre qui a duré neuf mois à peu près. C'était la désolation... mais toutefois, c'est du passé pour moi.

Dans la mémoire du Tchad, d'après vous que reste-t-il des années Hissène Habré ?

Les gens interprètent à leur manière, mais je ne veux pas me placer d'un côté ou de l'autre. Je me place au milieu pour dire ce que je pense : Hissène a laissé des traces indélébiles que tout un chacun interprétera à sa manière. C'est un cadre, un intellectuel ... » à chacun de se faire son avis, conclut Goukouni Weddeye.