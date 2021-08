Angola: La consultation sur la DPA se poursuit à l'intérieur de Cuando Cubango

Menongue — Le processus de consultation de la Division politico-administrative (DPA) de la province de Cuando Cubango, l'une des cinq qui seront restructurées dans le pays, se poursuit à Cuando Cubango, avec des actes qui ont lieu ce lundi, dans les municipalités de Mavinga et Calai, dans les perspectives juridico-légal, financière, socio-économique, ressources humaines et territoriale.

L'activité similaire a déjà eu lieu dans les municipalités de Rivungo et Dirico, à 900 et 700 kilomètres de Menongue, respectivement à Mavinga et Calai les réunions ont été présidées par les administrateurs municipaux, à savoir Odeth Maria José et Tiago Lussati Nunda, en présence des membres des groupes de travail de la DPA centrale et provinciale.

Les administrateurs municipaux ont convergé en reconnaissant et en soutenant l'initiative du Président de la République, João Lourenço, sur la modification de la division politico-administrative des cinq provinces les plus grandes d'Angola et dans la promotion des consultations publiques, qui permettent aux citoyens de participer directement au processus.

Les gestionnaires publics se sont dits satisfaits des consultations car elles vont permettre une prise de décision correcte, en tenant compte de la réalité de chaque municipalité.

À Mavinga, les habitants ont indiqué Cuando comme désignation de la province B et Cubango comme désignation de la province A, tandis que certains soutiennent que Cuando Cubango (Est) devrait être la province B et Cuando Cubango (Ouest) la province A.

Concernant les capitales des futures provinces, les habitants suggèrent que Menongue soit la capitale de la province A et Mavinga celle de la province B, car elle est située au centre des autres municipalités.