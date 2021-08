Togo: Une approche holistique

Victoire Tomégah-Dogbé, a participé mardi en visio à l'ouverture de la session du Comité régional de l'OMS (Organisation mondiale de la santé).

Cette rencontre rassemble 47 ministres de la Santé du continent africain, autour du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, et de la directrice régionale Afrique, Matshidiso Moeti.

La réunion se déroule en pleine pandémie avec une flambée des contaminations liée au variant Delta.

Lors de son intervention, M. Tomégah-Dogbé a fait le point des actions entreprises par le Togo dans la gestion de la riposte.

'Le Togo a adopté une riposte holistique faisant appel à toutes les compétences et à la contribution de tous. Nous avons ainsi mis en place des organes dédiés. Nous avons réhabilité et construit des centres de prise en charge et de tests et opérationnalisé des mesures d'accompagnement telles que, les transferts monétaires digitalisées aux populations les plus vulnérables et les plus affectées', a-elle rappelé.

Le Togo a lancé une vaste campagne de vaccination. 350.000 personne sont primo vaccinés et 170.000 ont achevé leur parcours vaccinal.

'La lutte contre la Covid-19 s'intègre dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui est issue de notre Plan national de développement et qui vise à bâtir le socle d'une protection sociale élargie à travers la mise en place d'un système de santé robuste, inclusif et résilient', a conclu le Premier ministre.

Cette session, qui se déroule du 24 au 26 août, est présidée par Moustafa Mijiyawa, le ministre de la Santé.