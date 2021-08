Afrique: Décès de Hissein Habré - Son épouse Fatime Raymonne souhaite qu'il soit inhumé au Sénégal

Fatime Raymonne Habré, une des épouses du défunt ex-chef d'Etat tchadien, souhaite que celui-ci soit inhumé en terre sénégalaise. A travers un communiqué de son avocat, Me François Serres, Mme Habré dit n'avoir "rien demandé au gouvernement tchadien et en respect à sa mémoire et les idéaux qu'il a défendus toute sa vie, il reposera en terre sénégalaise, une terre d'islam».

Elle ajoute qu'un "jour viendra où le Président Habré sera entièrement réhabilité et tout ce qu'il a fait pour son pays, sera reconnu. Ce jour-là, il reposera en terre tchadienne, avec dignité, respect, considération et, avec tous les honneurs dûs à son rang et à ce qu'il a été toute sa vie. Telle a été toujours sa volonté et celle de sa famille".

Hissein Habré est rappelé à Dieu mardi à Dakar à l'âge de 79 ans.