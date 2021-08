Cote d'Ivoire: Forum des affaires de Singapour-Afrique 2021 - Plus de 100 entreprises singapouriennes opèrent dans 50 pays africains

La pandémie de Covid-19 ne freine pas l'élan des investisseurs en Afrique. Le continent reste une destination de choix malgré les défis. C'est ce qui a été indiqué par les panélistes, le 23 août, à l'ouverture du Forum des affaires Afrique-Singapour 2021, indique une note de la Banque africaine de développement (Bad).

Le commerce entre Singapour et l'Afrique n'a cessé de croître au cours des cinq dernières années. Singapour fait partie des dix premiers investisseurs en Afrique. Plus de 100 entreprises singapouriennes opèrent actuellement dans 50 pays africains dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la consommation, du numérique, de l'agro-industrie et du commerce.

S'adressant à Tharman Shanmugaratnam, ministre principal et ministre chargé de la coordination des politiques sociales du Singapour, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi A. Adesina, a évoqué la récession mondiale et les perturbations des marchés africains causées par le Covid-19. Mais il a exprimé son optimisme quant aux opportunités d'investissements. "Vous ne pouvez pas ignorer les marchés africains... L'Afrique est ouverte aux investisseurs", a déclaré Adesina, soulignant que "les défis sont les opportunités".

Interrogé sur les secteurs offrant le plus de potentiel d'investissement, Adesina a cité les énergies renouvelables, telles que les mini et micro-réseaux, le solaire, les infrastructures et la logistique.

L'événement annuel, faut-il le noter, identifie les opportunités dans les secteurs et domaines clés y compris la technologie numérique, le financement, l'innovation, la fabrication, la durabilité et les solutions urbaines.

Viswanathan Shankar, co-fondateur et Pdg de Gateway Partners, a animé une conférence intitulée Leapfrogging the World : Innovation and Sustainability in Africa.

A l'occasion, il a exhorté les investisseurs singapouriens à adopter une vision à court et long termes du climat d'investissement qui, à son avis, a permis à l'Afrique de rebondir et de continuer à être une destination d'investissement importante à long terme, avec de nombreuses opportunités encore incontestées.

« L'Afrique est assez différente. Le profil de croissance de l'Afrique, c'est un environnement qui n'est pas dominé par les grands acteurs... c'est un champ ouvert... prenez pied, trouvez les bons partenaires », a-t-il déclaré.