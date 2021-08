Cote d'Ivoire: Pétanque / Championnat de Côte d'Ivoire de triplettes - L'étoile de "Victoire OC de Cocody" a brillé dans le ciel de Bouaké

Victoire PC de Cocody a dominé le championnat national de triplettes qui s'est déroulé les 21 et 22 août 2021 à Bouaké. La formation de Cocody est montée sur la première marche du podium en battant en finale l'équipe d'Atc Comafrique (13-08).

Victoire Pc était conduite par le sélectionneur national, Aka Venance qui avait à ses côtés Mory Aïdara et Kouadio Julien. En face, l'équipe d'Atc Comafrique était composée de Séry Ange, Awo René et Rock. En quart de finale, l'équipe de Victoire PC qui n'a pas oublié sa défaite en demi-finale du championnat de doublette va prendre sa revanche sur le trio de PC Balnéaire composé de Bationo-Mathieu-Assan Fabrice (11-05).

Au même moment, Atc Comafrique s'offrait le scalpe de l'équipe de Zone Bouaké (11-06). En finale, ce sera donc Victoire Pc contre Atc Comafrique. Et c'est l'équipe Victoire Pc qui aura les nerfs plus solides de s'imposer au final (13-08). Elle est repartie avec le trophée de vainqueur , trois polos, trois médailles d'or et la somme de 200 mille francs Cfa.

L'équipe finaliste a reçu trois polos, trois médailles d'argent et la somme de 100 mille francs Cfa. Les deux équipes demi-finalistes malheureuses ont reçu chacune 50 mille francs CFA, des polos et des médailles de bronze. Les équipes classées de la 5e à la 8e place sont reparties avec 25 mille francs Cfa chacune. Cette compétition a réuni 20 clubs (8 d'Abidjan et 12 de l'intérieur) et 42 triplettes, soit 126 athlètes.