Afrique de l'Ouest: Surveillance du Covid-19 - Une plateforme digitale désormais disponible pour les populations en Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire se donne les moyens d'intensifier sa lutte contre la maladie à coronavirus. À cet effet, une plateforme de surveillance digitale des Infections respiratoires aigues (Ira) vient de voir le jour, ce mardi 24 août 2021, à Abidjan.

En complément à la surveillance traditionnelle qui se fait avec les centres de santé communautaires, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, à travers l'Institut national de la santé publique (Inhp), a jugé opportun de créer une plateforme digitale dénommée « Afya » pour lutter plus efficacement contre la pandémie à coronavirus qui continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire et partout dans le monde.

Cette nouvelle technologie permettra, entre autres, de détecter rapidement les augmentations de l'incidence des cas Ira auto-déclarés qui peuvent potentiellement inclure le Covid-19 dans la population ivoirienne et les comparer aux cas de la surveillance en milieu hospitalier ; d'estimer la couverture vaccinale et les taux d'attaque d'Ira par âge ; d'estimer la charge des cas compliqués ou légers d'Ira ; de comparer les résultats avec les connaissances acquises à l'aide de sources de données massives... En un mot, « Afya » permettra de veiller en permanence sur la santé des populations.

Expliquant le mode de fonctionnement de cette application mobile, le sous-directeur de l'Inhp, Dr Daouda Coulibaly, a indiqué qu'il faut simplement la télécharger sur un appareil smartphone, renseigner le questionnaire d'accueil de manière anonyme.

« Il faut le renseigner chaque semaine. Les utilisateurs doivent renseigner les symptômes rencontrés, la suspicion de Covid-19, toute mesure prise pour le traitement... Les informations collectées permettront de suivre l'évolution hebdomadaire et la surveillance épidémiologique », a-t-il déclaré face à la presse.

Comptant sur la mobilisation des populations ivoiriennes pour le téléchargement massif de cette plateforme financée par l'Agence française de développement (Afd) à plus de 60 millions de FCfa, Dr Daouda Coulibaly a soutenu que sa structure entend atteindre au moins 5000 personnes d'ici décembre 2021.

Pour rappel, à la date du lundi 23 août 2021, faisant le point du Covid-19, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a annoncé 85 nouveaux cas, 192 guéris et 2 décès. Ce qui donne un total de 53 730 cas confirmés dont 52 597 personnes guéries, 397 décès et 736 cas actifs.