Cote d'Ivoire: Lutte contre les fake news - Des jeunes leaders formés à l'usage des informations sur le web

Le centre d'Education pour une société durable (Esd) a procédé, en partenariat avec la Deustche welle akademie (Dwa), au lancement officiel du projet d'information et d'éducation des jeunes aux médias dénommé la communauté EMIvoire. C'était le 20 août 2021, à Abidjan-Cocody.

C'est un projet financé par la coopération allemande et mis en œuvre par la Dwa en partenariat avec le centre Esd. Cette formation s'adresse particulièrement aux jeunes issus des partis politiques, d'organisations d'étudiants et des activistes sur la toile qui doivent servir de relais auprès de leurs communautés.

« Les jeunes font face à un flux d'informations et cela favorise les fake news. L'objectif de ce projet est de créer une communauté de citoyens capables de distinguer toute sorte d'informations, dans un contexte de prolifération de la désinformation et des discours de haine en ligne », a indiqué Raphaëlle Kouassi, présidente du centre Esd.

« Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet "médias sociaux ensemble contre la désinformation" initié en mars 2019 », explique Mariama Baldé, représentante de la Dwa, qui est intervenue à travers une capsule vidéo.

« Si l'information est d'utilité publique, sa production et son utilisation sont loin de l'usage souhaité. C'est pourquoi il est important de s'assurer de sa disponibilité et de sa qualité. C'est tout le sens de ce projet, dans une société où de plus en plus l'information est abondante et complexe », a affirmé Elena Molina, représentant l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire.

« Si les conflits ont eu un impact sur la jeunesse, force est de noter que les jeunes ont une part importante dans ces conflits par la publication des fake news et des interprétations erronées de l'information sur le net. Cette formation vise à donner aux jeunes des outils pour discerner le vrai du faux et à résister à toute forme d'extrémisme. C'est donc une approche qui vise à la responsabilisation des jeunes en leur donnant des outils pour l'examen critique des informations », confie Dr Assamoi Désiré, spécialiste en gestion de projets, représentant le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale.

Pour Abdou Abdou Ganiyi, conseiller technique, représentant le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, le rôle de l'information est crucial dans le renforcement de la confiance entre les différents acteurs de la société. « Les citoyens mal informés, manipulés ou intoxiqués tombent sous l'emprise de la rumeur et deviennent dangereux pour la communauté. Il convient donc de former les consommateurs des contenus médiatiques sur le processus de fabrication afin de les aider à faire la part des choses, à distinguer ce qui est une information de ce qui est une rumeur », a-t-il dit.