Cote d'Ivoire: Rencontre des entrepreneurs francophones - Une opportunité pour les dirigeants ivoiriens

Conscient des opportunités que recèle la Rencontre des entrepreneurs francophones dont l'édition 2021 se tient du 24 au 25 août à Paris, sur les 456 patrons de 31 nationalités inscrits, environ 380 viennent de plus d'une quinzaine de pays africains. Entre autres, l'Algérie, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la RDC, la Côte dIvoire, Madagascar, le Maroc, Maurice, le Sénégal, le Togo et la Tunisie.

Parmi les dirigeants des pays africains attendus, se trouve Ahmadou Bakayoko, Directeur général (Dg) de la Compagnie ivoirienne de l'électricité (Cie), société de service public. Il arpentera, à en croire jeuneafrique.com qui livre l'information dans sa publication du 18 août 2021, les mêmes couloirs que Rodolphe Saadé, Président-directeur général (Pdg) du géant mondial de la logistique Cma-Cgm. Il va certainement partager son expérience personnelle de sa gestion du groupe Cie-Sodeci.

La présence de 25 présidents d'organisations patronales nationales confirme aussi l'importance de cette « première » pour le Medef. Parmi ces dignitaires, on retrouvera : Samir Majoul, président de l'Utica tunisienne, Thierry Aweso, vice-président du Conseil national du patronat togolais, Jean-Marie Ackah, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) ainsi que Chakib Alj, président de la Cgem marocaine. (...) L'Afrique, faut-il le rappeler, a des besoins énormes en matière d'infrastructures, de débouchés, de savoir-faire et de financements pour créer les millions d'emplois de qualité rendus indispensables par sa natalité galopante. Il lui faut le renfort de puissants investissements étrangers quelle a besoin de rassurer sur sa capacité à faire fructifier ses évidentes potentialités. L'Etat ivoirien est aussi représenté au haut niveau.

Le Premier ministre Patrick Achi, une des vedettes de l'évènement, est aussi à cette rencontre qui est l'occasion pour le Medef et ses partenaires francophones de conclure leurs travaux en adoptant un communiqué qui pérennisera la Rencontre des entrepreneurs francophones. Un comité d'organisation sera aussi chargé de mettre sur pied des retrouvailles annuelles articulées autour d'une « action structurante » et d'un sujet de réflexion tels que la formation professionnelle ou les finances publiques. Patrick Achi profitera aussi de son passage pour expliquer les orientations stratégiques du Plan national de développement (Pnd) de son pays. Il entend convaincre ses interlocuteurs que l'agro-business et la transformation des produits locaux, le BTP, le tourisme, les mines, l'énergie, les services financiers, tout autant que la culture ou l'audiovisuel leur offrent de belles opportunités en Côte dIvoire parce que le gouvernement entend y faciliter les initiatives.

Patrick Achi sera également présent aujourd'hui, mercredi 25 août, au côté de Romuald Wadagni, ministre de l'Économie et des Finances du Bénin, au Cercle de l'Union interalliée où Jeune Afrique Media Group et le cabinet Concerto organisent une réunion privée sur les investissements français en Afrique. Ils y rencontreront Franck Riester, le ministre délégué français du Commerce extérieur et de l'attractivité, Thierry Déau, Président-directeur général (Pdg) de Meridiam, Olivier Bouygues, membre du Conseil dadministration du groupe Bouygues.