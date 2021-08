Madagascar: Le changement climatique favorise des maladies

Il n'y a pas que le secteur agricole qui est touché par le changement climatique. La hausse des températures et la baisse des précipitations favorisent l'apparition de plusieurs maladies. On peut citer, entre autres, le paludisme arbovirose, la peste, les infections respiratoires aiguës, l'asthme, la malnutrition, les maladies de la peau, les intoxications alimentaires provoquées par la consommation d'animaux marins, les maladies diarrhéiques.

Cette hausse des températures et la baisse des précipitations seront inévitables, suite à la forte émission de gaz à effet de serre. Selon les scénarios les plus optimistes, la température augmentera de 0,9°C en 2030, et les précipitations diminueront à moins 3,1%. Ces maladies seront, également, inévitables, mais, leur propagation peut être maîtrisée.

Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du développement durable, de la direction générale de la Météorologie, a élaboré un manuel technique sur « la santé et changement climatique », et « un bulletin périodique climat santé via téléphonie mobile », avec l'appui de la coopération technique allemande (GIZ).

En appelant le 321 avec l'Airtel, la population aura droit à des informations sur la prévention des maladies saisonnières. Depuis que ce numéro est opérationnel, quatre-vingt-cinq mille appels ont été reçus. Soit plus de cinquante-cinq mille personnes informées sur les maladies saisonnières et leurs préventions. « Cette plateforme permettra, certainement, à lutter contre les maladies saisonnières», affirme le Dr Lalao Madeleine Razafindramavo du service Climat et santé, auprès du ministère de la Santé publique.