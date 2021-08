Madagascar: Musique - Nel'A confirme sa présence

Elle ne compte pas jeter l'éponge. Elle a promis à ses convaincus qu'elle sortirait un nouveau single. Et voilà, elle a tenu sa promesse.

Six mois après la sortie du cover Vulindlela, Nel'A sort enfin un nouveau morceau, « Tiava Izy ». Féministe, l'artiste dédie la chanson aux hommes qui maltraitent leur femme. En outre, Nel'A démontre toute l'étendue de ses talents et de son originalité dans ce nouveau clip. Avec ses chansons souvent très chantées, on a du mal à catégoriser son rythme.

Évidemment, cela fait son originalité. De plus en plus présente en soirée ou dans les écouteurs des jeunes de la partie septentrionale de l'île, la jeune femme a su se faire une vraie place dans la sphère iconique des talents purs de la musique diegolaise comme H'Mia, D'Alvis ou Romeo. Une fois installée dans le paysage musical de la région Diana, celle que l'on surnomme la « Diva d'Antsiranana » enchaîne les singles et explore les sonorités de différents genres musicaux.