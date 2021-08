Madagascar-Indonésie - Renforcement de la coopération bilatérale

Les relations entre Madagascar et l'Indonésie sont au beau fixe.

Renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Tel a été l'objet de la visite de courtoisie du chargé d'affaires en pied de la République de l'Indonésie à Madagascar, Maurice, Seychelles et l'Union des Comores, SEM Benny Yan Pieter Siahaan, auprès du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, tout récemment au Palais de verre à Anosikely. Celui-ci a déclaré que la Grande Île figure actuellement en tête de peloton en matière de coopération avec l'Indonésie par rapport aux autres pays en Afrique, et ce, sur plusieurs domaines. À titre d'illustration, « le gouvernement de ce pays asiatique dispose de grandes expériences dans les domaines de la riziculture et de l'élevage.

Il a offert plusieurs formations et renforcements de capacités en la matière en faveur des techniciens et des paysans malgaches dans le but d'améliorer la production agricole. Mais cette coopération technique est suspendue en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 affectant le pays. Mais cela va reprendre après cette crise », d'après toujours les explications du président de l'Institution.

Grande priorité. Et lui d'ajouter qu'un groupe d'amitié entre les Sénats des deux pays sera également créé dans le dessein d'améliorer et de renforcer cette coopération bilatérale. « Nous allons entre autres, discuter sur la stratégie de coopération dans le domaine social étant donné qu'il s'agit actuellement d'une grande priorité pour la Grande Île. Une collaboration avec le ministère en charge de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme s'impose pour ce faire », a évoqué le président Herimanana Razafimahefa.

Pour sa part, le chargé d'affaires en pied de la République de l'Indonésie à Madagascar, Maurice, Seychelles et l'Union des Comores, SEM Benny Yan Pieter Siahaan, a félicité Madagascar, et en particulier le président de la République Andry Rajoelina étant donné que c'est l'un des pays dans le monde ayant pu contenir la propagation de la Covid-19. Il a salué les efforts entrepris par le gouvernement malgache dont entre autres, l'utilisation efficace du CVO plus.