Madagascar: Recherche - Découverte de six nouvelles espèces de café à Daraina

Aaron Davis, surnommé l'«Indiana Jones du café»

Six nouvelles espèces de café viennent d'être découvertes à Madagascar, selon la revue scientifique Kue Bulletin publiée par les deux chercheurs, les docteurs Franck Rakotonasolo et Aaron Davis. Et ces découvertes portent les noms suivants : Coffea callmanderi, C. darainensis, C. kalobinonensis, C. microdubardii, C. pustulata et C. rupicola.

Ces nouvelles espèces s'ajoutent aux 65 espèces qui se trouvent déjà à Madagascar. Selon les chercheurs, presque la moitié des variétés de café dans le monde se trouve dans la Grande Île. En tout, il y a actuellement 130 espèces éparpillées à travers la planète, dont seuls, l'arabica et le robusta sont les plus réputés.

Ces six caféiers ont été découverts dans la nature. C'est-à-dire qu'aucune intervention humaine n'a favorisé son développement. Voilà pourquoi, pour les scientifiques, cette découverte est importante, selon toujours l'article scientifique publié. Les perspectives sont nombreuses, comme la combinaison avec l'arabica.

Les deux chercheurs ont sillonné les environs de Loky Manambato, Galoko-Kalobinono, dans la région de Daraina. Les recherches les ont aussi menés vers le nord-est, entre Sambava et Maroantsetra. Il faudra cependant attendre quelques années pour évaluer la qualité de ces cafés. Tout comme leur commercialisation.