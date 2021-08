Madagascar: Insécurité dans la capitale - Une vingtaine de malfaiteurs arrêtés

Cette semaine, près de 20 pickpockets et cambrioleurs ont été arrêtés dans la capitale, en flagrant délit ou quelques heures après.

Lundi, des malfaiteurs ont été interpellés dans les arrêts de bus de la ville, grâce à une opération menée par la police, pour des vols ou pour des agressions. Le même jour à Anosimasina Itaosy, un commerçant de charbon a été la cible des malfrats. Deux voleurs ont fait irruption dans le commerce de la victime et l'ont agressée. Les assaillants étaient munis d'une arme de fabrication artisanale et quelques armes blanches. Les voleurs ont pris la fuite après avoir obtenu leur butin. Aussitôt avisés, la police du septième arrondissement a tendu un piège et a lancé une poursuite contre les voleurs.

Efficaces, les policiers les ont vite appréhendés à Andohatapenaka. La somme d'argent volée durant l'attaque a été remise au commerçant. Pour veiller à la sécurité de la population, des policiers effectuent des descentes sur terrain sur les lieux réputés dangereux et effectuent des rondes systématiques dans les endroits les plus fréquentés du marché de la ville. Des éléments de la police nationale sont placés dans toutes les zones rouges. De la journée jusqu'au soir, des policiers en civil sillonnent la ville. En effet, les actions de la police nationale ont eu des résultats concrets.

Seulement, au début de cette semaine, au bout d'un jour d'opération, un gang de malfaiteurs a été surpris en train de préparer une attaque à main armée. Deux hommes munis d'une arme à feu envisageaient une attaque au Fasan'ny karana. La police nationale incite la vigilance de la population, surtout en cette période de vacances où l'on constate un flux de vacanciers dans la ville, comme dans les régions de l'île. « La période de vacances relance l'activité des pickpockets.

Rien de mieux que de prévenir contre le travail malsain de ces voleurs », explique un policier. « C'est mieux de garder son sac devant soi, même les sacs à dos ; garder toujours son téléphone à la main, surtout quand il est raccordé à des écouteurs car, si on tire sur les écouteurs, le téléphone suit et le voleur part avec ; ne pas porter d'objet de valeur comme des bijoux en or », conseille le policier. Lui d'ajouter que « nous invitons toujours la population à nous signaler tout fait suspect ».