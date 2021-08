Madagascar: Rap gasy - Avant-goût du premier album d'Eklyps

Son tout premier album solo en préparation, Eklyps part à la rencontre de son public. Vendredi, le rappeur sera à La Teinturerie Ampasanimalo.

Ambassadeur du rap gasy de la dernière génération, le jeune homme est sur tous les fronts. Trait d'union entre l'old et le new school du hip-hop, il s'est inspiré de ses aînés pour écrire ses propres textes, plus tard. Sa passion pour la poésie et son parcours académique lui ont permis de devenir ce performeur, en développant un style musical propre à lui, embarquant le public dans son univers musical.

Depuis ses débuts, il est influencé par les rappeurs US tels que Tupac, Snoop Dogg, Nas, J. Cole, Kendrick Lamar ainsi que les rappeurs français comme la Fonky Family, la Scred Connexion, Alpha Wann, Youssoupha mais surtout par les rappeurs de Madagascar comme Karnaz, Da Hopp et d'autres.

La majorité du temps, les premières choses qui éveillent son inspiration sont la vibe et la mélodie qui sont apportées par l'instrumental. Il partage souvent ses expériences, sa vision de la politique et démontre avec persévérance que l'on peut atteindre ses buts. Il trouve sa principale source d'inspiration dans la vie de tous les jours. Il est un MC engagé et fait partie du renouveau de la scène malgache avec ses textes contestataires et conscients.

Baignant dans le milieu depuis tout petit, c'est en 2014 qu'il entre réellement dans la danse pendant le concours End of the weak. Il se distinguera grâce à ses improvisations ainsi que son habilité durant les différentes épreuves de ce concours international de MC. En 2018, il a participé au concours de subculture organisé par l'Union Européenne dans le cadre de la semaine de l'Europe à Madagascar. En 2019, il collabore avec Médecin du monde pour une chanson de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes. En plus de sa carrière de rappeur, Eklyps est médiateur et manager culturel.