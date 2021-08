Madagascar: Promotion des matières scientifiques - Des établissements scolaires dotés de matériels didactiques

Ces manuels seront bientôt acheminés vers les régions bénéficiaires de ce projet.

Les filières scientifiques à prioriser. 96 lycées et 114 CEG issus de 9 régions du pays bénéficieront de matériels didactiques et matériels de laboratoires. Cette dotation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'Amélioration de la qualité de l'éducation (AQUEM) financé par l'Agence Française de développement (AFD) dont le but est d'améliorer l'éducation scientifique à Madagascar. Ces outils seront ainsi envoyés à leurs destinations la semaine prochaine afin de se préparer pour la nouvelle année scolaire. Il s'agit entre autres d'Analamanga, Vakinankaratra, Boeny, Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany, Atsinanana, Atsimo-Atsinanana et Atsimo-Andrefana.

« L'objectif est de faire renaître chez les jeunes élèves la passion et la préférence des matières scientifiques, à part l'amélioration de la qualité de l'éducation », selon Elisah Razafimanantsoa , directeur du développement des intrants scolaires auprès du ministère de l'Education nationale.

Formation. Chaque établissement bénéficiaire de ce projet recevra des manuels des Sciences physiques, Sciences de la vie et de la terre et Mathématiques. Les enseignants ne seront pas en reste car ils bénéficieront également de guides et une formation sera également organisée, très prochainement, pour eux. A noter que plus de 600 enseignants sont formés chaque année dans le cadre de ce projet pour améliorer la qualité de l'enseignement.