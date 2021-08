Congo-Kinshasa: Liste de nouveaux animateurs de la CENI/Assemblée Nationale - Les FPAU appellent à l'entérinement rapide !

Faisant le tour d'horizon des enjeux politiques de l'heure, les FPAU se sont prononcées sur le dossier de la CENI. Pour elles, en effet, il ne faut pas suivre les caprices des uns et des autres.

Par contre, il faut aller de l'avant et faire en sorte que les animateurs soient entérinés par l'Assemblée Nationale. "Le Bureau de la Chambre Basse est invité à s'acquitter de sa part de responsabilité étant donné que le consensus a échoué", ont-elles déclaré. Elles invitent, par conséquent, les membres de la Commission mixte-paritaire à valider les Procès-Verbaux des entités concernées des membres de la CENI et en proposer la liste à la plénière via le Bureau de l'Assemblée Nationale, pour entériner les rapports qui lui seront présentés.

C'est une voie royale qui permettra au Président de la République, disent-elles, à pouvoir prendre acte de la désignation de nouveaux animateurs de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS ont déclaré qu'elles ne soutiendront pas un glissement même de 5 minutes. Elles recommandent, pour ce faire, à Félix TSHISEKEDI, Président de la République, en tant que démocrate, de ne favoriser, en aucun cas, toute démarche devant engendrer le glissement. Cette méga plate-forme mettra tout son poids pour que l'Assemblée Nationale puisse finaliser ce dossier. Car, le peuple en a assez des prolongations dans le processus des négociations.

Signature de la Charte d'adhésion

L'Honorable Laurent Batumona a présidé la réunion de signature de la « Charte d'adhésion volontaire des Personnalités politiques de haut rang, des regroupements politiques de grande envergure aux Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS, FPAU en sigle.

Cette charte vise, en effet, à promouvoir les actions du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à soutenir sa vision et plus largement, à lutter contre l'impunité, établir un Etat de droit afin de faire progresser la RDC. Ces nouveaux adhérents se sont réjouis de la signature d'une charte d'engagement ambitieuse et saluent la qualité du travail et des contributions des parties prenantes qui ont su saisir la portée du combat du Chef de l'Etat pour le rétablissement de l'Etat de droit en RDC.

Elles espèrent que « cette mobilisation portera ses fruits et permettra de développer notre pays. C'est par ce type d'actions que nous nous renforcerons pour arriver à bout de l'ambition vision du Chef de l'Etat », ont-ils soutenu.

Au fil des jours, les FPAU élargissent leur cercle. Les acteurs politiques, tels que les Députés Claude Nyamugabo, Nsenga Valentin, Pierre Anatole Matusila et tant d'autres ont signé cette charte d'adhésion volontaire afin de soutenir la vision actuelle du Chef de l'Etat.

Tel est, d'ailleurs, le fruit d'une collaboration réussie entre les différents acteurs concernés par le sujet. Elle liste plus d'engagements volontaires portant sur l'ensemble des aspects de la vie.

Il faut noter que le week-end dernier, les FPAU ont organisé une cérémonie officielle de la signature de l'acte d'engagement assortie de la remise de la charte aux nouveaux adhérents dont des Personnalités Politiques, des Partis Politiques et Associations de la Société Civile.

Selon le Coordonnateur, les FPAU comptent à ce jour environ cinquante Partis Politiques. Elles projettent même de continuer à intégrer de nouveaux adhérents dans leurs organes exécutifs à travers une mise en place qui se peaufine encore minutieusement.

L'occasion faisant le larron, d'autres questions d'actualité se sont fait invitées au menu. C'est ainsi que les FPAU ont salué la manière dont la diplomatie est en train d'être menée par le Gouvernement. Le Chef de l'Etat a été élu Vice-président de la SADC. "C'est une lourde responsabilité par le fait qu'il assume déjà la présidence de l'Union Africaine", a souligné notamment, Laurent Batumona.