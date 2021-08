Angola: Somoil contracte une plate-forme pour augmenter la production de pétrole

Luanda — La Société pétrolière angolaise - Somoil a contracté la plate-forme de forage Falcon 1000HP, modèle DR-1000, pour atteindre son objectif stratégique d'augmenter de 50 pour cent la productivité de ses explorations pétrolières.

Avec cette nouvelle unité, l'associée de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), en tant qu'opérateur des associations FS et FST, situées dans la zone on shore du bassin du Congo, dans la province de Zaire, pourra effectuer des opérations de reconditionnement, ou SRJA - réparations de puits existants, leur forage de nouveau et de nouveaux forages.

Selon un communiqué de l'ANPG auquel l'ANGOP a eu accès mardi, la compagnie pétrolière achèvera ainsi de nouveaux puits de production et d'exploration.

Le programme d'activités de la plate-forme Falcon 1000HP couvre les trois prochaines années et comprend le plan de redéveloppement des associations FS et FST, qui inclut le forage de nouveaux puits de pétrole, notamment dans le réservoir Pinda, pour permettre une augmentation de la production, et par conséquent des réserves.

L'unité sera également utilisée pour forer des puits d'exploration à terre (on shore), selon le document.

D'autre part, la Somoil mentionne également que cette acquisition apporte des avantages indirects tels que la création de nouveaux emplois, l'augmentation de la qualification professionnelle du personnel angolais, à travers le transfert de savoir-faire et l'embauche d'entreprises locales qui fournissent des services au secteur pétrolier.

Selon le président de la commission exécutive de la Somoil, Edson dos Santos, mentionné dans la note de l'ANPG, il s'agit d'une étape importante dans l'activité de l'entreprise, car elle permettra non seulement d'atténuer la baisse de production des associations FS et FST, mais également une augmentation de la production d'au moins 30 % jusqu'en 2024, période au cours de laquelle l'objectif de 10 500 barils de pétrole par jour (BPOD) sera atteint.

Le gestionnaire a également déclaré que la nouvelle plate-forme permettra également de développer des activités on shore et, par conséquent, d'augmenter les réserves dans l'on shore angolais.

Pour le président du conseil d'administration de l'ANPG, Paulino Jerónimo, l'acquisition « est arrivée à point nommé, car le travail du concessionnaire national avec les opérateurs s'est concentré sur les efforts visant à éviter la baisse de la production.

" Paulino Jerónimo estime que le secteur pétrolier angolais continuera d'être productif et rentable et que toutes les entreprises ont un rôle à jouer dans ce processus.

La Somoil est également opérateur du bloc 2/05, offshore, et participe à des groupements d'entrepreneurs pour les blocs 3/05, 3/05ª, 4/05 et 17/06.